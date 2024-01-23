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Путин на выставке «Россия» на ВДНХ дал старт Году семьи в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент России Владимир Путин на выставке «Россия» на ВДНХ 23 января дал старт Году семьи в РФ.

По его словам, Россия — это огромная семья с общими ценностями, которые делают ее сильной, способной одолеть любые трудности.

«Россия — это действительно огромная семья, можно сказать, семья семей. Ведь здесь столетиями в мире и согласии живут люди разных национальностей, а многообразие их культур, языков, обычаев не разделяет, нет, а напротив, объединяет Россию», — сказал президент.

Он отметил, что Россия будет беречь и передавать будущим поколениям ценности традиций и семьи, в отличие от того, как поступают в некоторых странах.

«Сегодня в некоторых странах, как вы знаете, институт семьи и нормальные, просто нормальные человеческие ценности цинично разрушаются, подменяются псевдоценностями. Там предают забвению традиционные семейные ценности. А мы, напротив, будем их сберегать, будем их укреплять, передавать будущим поколениям. Это безусловный выбор нашей страны», — указал Путин.

Глава государства принял участие в торжественной церемонии в рамках Всероссийского семейного форума «Родные — Любимые». Также он пообщался с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное».

Код семьи: подписан указ о статусе многодетных
Регионам дали право расширять меры поддержки, но запретили снижать их

Ранее в этот день Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи. Так, многодетной в России является семья, в которой трое и более детей. Таким семьям гарантируются предоставление мер поддержки в сфере трудовых отношений, а также государственные пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей и другое.

22 ноября президент РФ объявил 2024-й Годом семьи. Целями решения обозначены популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранение семейных ценностей.

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