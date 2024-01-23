Украинский олигарх, депутат Верховной рады Сергей Тарута заявил 22 января, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда некомпетентны.

«Ни одна администрация президента не продемонстрировала такого уровня некомпетентности», — приводит его слова испанская газета El Mundo.

Он также указал на то, что западные страны давили на Украину в вопросе проведения контрнаступления украинских войск, которое в итоге провалилось. По словам Таруты, ответственность за это несет Запад.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 23 января заявил о затруднительном положении Зеленского. По его словам, украинскому лидеру перестали давать деньги и в результате чего он начал издавать «абсурдные указы».

Ранее, 21 января, историк и профессор Энтони Глиз заявил, что «тупиковая ситуация» на фронте привела Зеленского в «недоумение». По его словам, Украине не стоит рассчитывать на какую-либо военную поддержку от стран — членов НАТО. Тогда же мэр Киева Виталий Кличко заявил, что политика Зеленского становится всё более авторитарной. Это не похоже на демократию, добавил он.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.