Президент Украины Владимир Зеленский находится в затруднительном положении без денег из-за границы. Об этом 23 января рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Зеленский находится в очень непростом положении: ему перестали давать деньги, для него за границей не хватает снарядов, внутри [страны] у него неспокойно, много недовольных», — отметил он.

По словам Пескова, украинскому лидеру нужно чем-то камуфлировать свои позиции, что и подтолкнуло его на «абсурдные указы».

«Вряд ли это может как-то помочь киевскому режиму, трудности будут только нарастать. Это при том, что наверняка там всё-таки есть более или менее светлые умы, которые понимают, что нужно делать для того, чтобы выйти из этой ситуации», — заключил представитель Кремля.

Ранее, 21 января, историк и профессор Энтони Глиз заявил, что «тупиковая ситуация» на фронте привела Зеленского в «недоумение». Профессор уверен, что Украине не стоит рассчитывать на какую-либо военную поддержку от стран — членов НАТО. Тогда же мэр Киева Виталий Кличко заявил, что политика Зеленского становится всё более авторитарной. Это не похоже на демократию, добавил он.

До этого, 18 января, Зеленский на полях Всемирного экономического форума – 2024 (ВЭФ) в Давосе пожаловался, что в стране есть дефицит беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и снарядов. Он также признал, что в мире нет ресурсов военно-промышленного комплекса (ВПК), достаточных для Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.