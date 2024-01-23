Немецкий производитель БПЛА хочет создать завод запчастей на Украине

Немецкая компания-производитель беспилотников Quantum Systems хочет создать завод запчастей на Украине, сообщило 23 января издание Defense News.

Компания поставляла разведывательные беспилотники типа Vector для нужд минобороны Украины. Заказ финансировало правительство Германии.

«Руководство (Quantum Systems) теперь хочет сделать следующий шаг, завершив работу над соглашениями о создании завода запасных частей на Украине», — сказано в публикации.

Местное производство может ускорить обслуживание дронов типа Vector.

Согласно данным издания, компания уже создала на Украине учебный и логистический центр, в котором украинские инструкторы подготовили около 200 операторов беспилотников. Quantum Systems планирует в 2024 году более чем в два раза увеличить число местных инструкторов.

Ранее, 2 декабря, немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил о намерении запустить производство бронемашин на Украине в 2024 году. Отмечалось, что контракты будут заключены не позднее начала 2024 года.

До этого, 24 ноября, украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что государственная оборонная группа «Укроборонпром» и немецкий Rheinmetall создали совместное предприятие, которое осуществляет обслуживание и ремонт техники, поставленной партнерами Киева. Он уточнил, что предприятие было зарегистрировано 18 октября.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.