Захарова назвала преступным решение Латвии о лишении россиян ВНЖ республики

Решение Риги лишить латвийского вида на жительство россиян, которые долго жили в республике и исправно платили там налоги, является преступным, Москва никогда этого не забудет. Об этом во вторник, 23 января, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте министерства.

Посольство РФ в Латвии запустило серию публикаций о российских гражданах, которые лишились вида на жительство в этой стране и оказались под угрозой выдворения. В этих материалах среди прочего говорится о пожилых жителях, которым больше 60 лет, инвалидах и даже слепых, рассказала Захарова.

Она подчеркнула, что эти люди долгие годы работали в Латвии и платили там налоги. Однако сейчас их лишили минимального соцпакета и доступа к бесплатному медобслуживанию.

«Это — откровенно преступное, сравнимое, пожалуй, со зверствами фашистов, отношение к людям. Каждый соучастник этого злодеяния в латвийской правящей верхушке должен знать, что Россия этого не простит и не забудет», — добавила официальный представитель МИДа.

Всем гражданам РФ, которые подвергнутся притеснениям со стороны Латвии, будет оказана необходимая помощь, им также будут созданы условия для нормальной жизни в России, заверила Захарова.

4 января Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) сообщило, что депортация из страны грозит 1167 россиянам, почти 800 из которых старше 60 лет. По словам председателя УДГМ Майры Розе, процесс депортации будет «сложным и обременительным».

10 января временный поверенный в делах РФ в балтийской республике Олег Зыков заявил, что ситуация с соблюдением прав россиян, которые в настоящее время проживают в Латвии, обстоит крайне остро. По его словам, местная миграционная служба уже начала аннулировать постоянные виды на жительство (ВНЖ) у ряда россиян.

13 января стало известно, что из Латвии выслали 82-летнего военного пенсионера Бориса Каткова по причине якобы угрозы национальной безопасности. Мужчину встретили на границе Псковской области. В России его поприветствовал губернатор региона Михаил Ведерников, который пообещал сделать всё возможное, чтобы пенсионер чувствовал себя как дома. Позже в этот же день Катков прибыл в Калининград.