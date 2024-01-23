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Автоэксперт назвал самую ненадежную версию Renault Duster

Автоэксперт Виноградов посоветовал не покупать Renault Duster с «автоматом»
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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Автомобили Renault Duster, популярные в России, не стоит приобретать на вторичном рынке с автоматической трансмиссией. Об этом рассказал автоэксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов 23 января.

По его словам, кроссоверы Renault Duster первого поколения — крепкие, хорошо сопротивляются коррозии, оснащены подходящей для российских дорог подвеской, отличаются высоким ресурсом основных агрегатов и узлов. Автомобили с бензиновыми моторами 1.6 и 2.0, а также с 1,5-литровым турбодизелем можно рассматривать к покупке, но машин с «автоматом» стоит опасаться, считает он.

Как рассказал Виноградов, четырехступенчатая гидромеханическая трансмиссия (DP2 для переднеприводных модификаций и DP8 для полноприводных) — неудачный агрегат как с точки зрения эксплуатации, так и ресурса. Он «забирает» много сил у двигателя, из-за чего ухудшается динамика и растет расход топлива. У Duster с механикой и «автоматом» разница в некоторых режимах движения доходит до 3–4 л на 100 км пути.

«И хотя коробка дебютировала очень давно и претерпела несколько модернизаций, от детских болячек полностью так и не избавилась. Есть проблема с охлаждением — эффективность теплообменника слабая. Много отказов происходит из-за ненадежности соленоидов управления. Они редко выхаживают больше 100 тыс. км. Часто удается ограничиться только их заменой. Но если затянуть с ремонтом, менять придется еще и фрикционы», — указал автоэксперт.

По итогам 2021 года (последний полный год, когда компания Renault была официально представлена в России) в стране было реализовано 41,5 тыс. автомобилей Duster, модель заняла девятое место в списке самых популярных машин в РФ (согласно данным Ассоциации европейского бизнеса).

Назван самый популярный люксовый автомобиль в России

Определенные модели Ford, Kia, Skoda, Mitsubishi и Renault за 500 тыс. рублей, пробег которых мог приблизиться к 200 тыс. км, являются самыми надежными автомобилями на российском вторичном рынке. Об этом эксперты «За рулем» рассказывали ранее в январе.

По итогам 2023 года продажи подержанных автомобилей премиальных брендов в возрасте до трех лет в России выросли на 16%, самыми востребованными моделями стали BMW X5 и Lexus RX. Об этом 23 января «Известиям» сообщили эксперты «Авито Авто». Средняя стоимость трехлетнего премиум-автомобиля с пробегом в России в 2023 году составила 6,9 млн рублей.

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