Эксперты назвали самые надежные авто за 500 тыс. рублей

Определенные модели Ford, Kia, Skoda, Mitsubishi и Renault за 500 тыс. рублей, пробег которых мог приблизиться к 200 тыс. км, являются самыми надежными автомобилями на российском вторичном рынке. Об этом рассказали автоэксперты журнала «За рулем».

При таких параметрах выбора подержанного автомобиля Ford Focus является «беспроигрышным вариантом», считают эксперты. Четырехступенчатая автоматическая трансмиссия отличается простотой и дешевизной починки, а двигатели не требуют капитального ремонта до 300-350 тыс. км пробега. За 500 тыс. рублей на «вторичке» есть машины 2009-2011 годов с механической коробкой передач, с «автоматом» Focus или старше, или дороже.

К достоинствам Kia Rio относят неспешно ржавеющий кузов, высокую ремонтопригодность и надежные главные агрегаты, а к недостаткам — слабоватую ходовую часть и дешевые материалы салона. За 500 тыс. рублей на рынке доступны машины с механической трансмиссией с пробегом до пробежавшие 150 тыс. км.

Третьей машиной в рейтинге «За рулем» стала Skoda Octavia, за 500 тыс. рублей возможно приобрести машину в возрасте 13-14 лет с пробегом около 200 тыс. км и механической трансмиссией. Лучшим выбором называют лифтбэк с 102-сильным 8-клапанным двигателем BSE 1.6 c распределенным впрыском и ременным приводом ГРМ.

Единственным недостатком Mitsubishi Lancer называют быстро гниющий кузов, при этом моторы 1.3 и 1.6 хвалят за долговечность. Еще одной машиной, которую советуют автоэксперты, является Renault Logan, который считается очень подходящим для российских дорог.

Эксперты отметили, что полтора года назад в 500 тыс. рублей укладывалась половина предложений на вторичном рынке, а сейчас — только пятая часть.

Ранее стало известно, что самым популярным кроссовером на российском авторынке в 2023 году стал китайский Haval Jolion. Продажи этой модели увеличились в 3,2 раза относительно 2022 года и составили 55,55 тыс. автомобилей.

Также сообщалось, что России средние цены на новые летние шины премиального сегмента для легковых автомобилей за год выросли на 34,2%, а на зимние — на 31,7%. Если в декабре 2022 года средняя цена на зимние шины составляла 18,9 тыс. рублей, то к декабрю 2023-го она выросла до 24,9 тыс. рублей.