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В Госдуме предложили приравнять при перевозках права питомцев и пассажиров

Депутат ГД Бурматов: нужно приравнять при перевозках права питомцев и пассажиров
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Фото: РИА Новости/Мария Девахина
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Необходимо изменить правила перевозки животных на фоне случаев, когда животных выкидывали из поездов на мороз. Такое мнение первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов высказал во вторник, 23 января.

По мнению парламентария, перемены должны быть системными и строиться на основе принципа «животное — это не багаж, а пассажир».

Ранее, 16 января, владелец той-терьера Арчи Сергей ехал на электричке из Серпухова в сторону Чехова. Там мужчина по неназванной причине поссорился с пассажирами, что привлекло внимание сотрудников транспортной безопасности.

В результате хозяина пса высадили, а собака спряталась под сиденья. Ее обнаружили и высадили на конечной, о чем мужчине сообщили только на следующий день, когда он пришел за своим животным, передает НСН.

«И про то и про другое есть регламенты — вызываются специально обученные люди на ближайшей станции, это им передается, составляется акт и прочее. Я не пойму, в чем животные провинились. То есть юридически, по канонам перевозчиков, животные всегда были и всегда будут имуществом пассажиров. Да, мы не возражаем, но относитесь тогда к этому хотя бы как к имуществу, а не как к мусору. Если к ним будет отношение как к живым существам, то и подход будет совершенно другой», — сказал Бурматов в разговоре с Lenta.Ru.

Бурматов отметил, что 23 января депутаты и представители перевозчиков соберутся в Госдуме за круглым столом, чтобы решить проблемы, возникающие на железнодорожном транспорте с животными, которые по тем или иным причинам остаются в вагоне без присмотра владельца.

Он добавил, что изменения, которые должны быть проведены, должны строится на соблюдении двух основных принципов.

«Первый принцип — это безопасность перевозки, то есть пассажиров и транспорта. Это понятно, это базовый приоритет, потому что если в самолете, поезде или в такси животное станет причиной катастрофы, тогда погибнут все, этого допускать ни в коем случае нельзя. Второй, абсолютно равнозначный приоритет — это безопасность самого животного, которое перевозится», — констатировал парламентарий.

Что известно о гибели кота Твикса. Главное

Инцидент с собакой Арчи последовал за привлекшей внимание общественности пропажей кота Твикса, которого 11 января проводница выкинула из вагона поезда Екатеринбург – Тихвин на остановке в Кирове. Кот выбрался из переноски, пока его хозяин спал. Проводница не смогла найти владельца питомца и решила, что он беспризорный. Известно, что Твикса везли домой после операции, у него были все документы и билет.

После просьбы хозяина кота Эдгара Гайфуллина Твикса искал почти весь Киров. 20 января труп кота нашли неподалеку от железнодорожных путей, а потом привезли владельцам, которые подтвердили, что это действительно Твикс. Кот, предварительно, умер из-за укуса и обморожения, передает RT.

19 января юрист Александр Хаминский предположил в разговоре с «Известиями», что проводницу могут привлечь по статье об умышленном повреждении или уничтожении чужого имущества (ст. 167 УК РФ). Если в поступке проводницы был умысел, дело могут переквалифицировать в «Самоуправство» (ст. 330 УК РФ).

Позднее, 22 января, губернатор Кировской области Александр Соколов поблагодарил волонтеров, которые искали кота Твикса. По его словам, каждый из них помог сохранить веру в добро и человечность.

23 января проводницу, которая выкинула из поезда в сугроб кота, отстранили от работы на время расследования случившегося, сообщает телеканал «Звезда».

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