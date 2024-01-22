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В Подмосковье ищут высаженную из поезда охраной домашнюю собаку

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Фото: соцсети
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В подмосковном Чехове разыскивают той-терьера, которого без ведома хозяина высадили из поезда. На это 22 января обратила внимание газета «Комсомольская правда».

Инцидент произошел вечером 16 января, когда владелец той-терьера Арчи Сергей ехал на электричке из Серпухова в сторону Чехова. Там мужчина по неназванной причине поссорился с пассажирами, что привлекло внимание сотрудников транспортной безопасности.

В результате хозяина пса высадили, а собака спряталась под сиденья. Ее обнаружили и высадили на конечной, о чем мужчине сообщили только на следующий день, когда он пришел за своим животным.

В связи со случившимся волонтеры начали поиски Арчи, которые продолжаются уже почти неделю. В ориентировке указано: «кобель, метис той-терьера, толстенький». Также известно, что на станции пса забрала женщина.

Отмечается, что за указанное время поступило несколько звонков о нахождении собаки, однако все они оказались попытками мошенников получить вознаграждение за ложную информацию.

Что известно о гибели кота Твикса. Главное

Данный инцидент последовал за привлекшей внимание общественности пропажей кота Твикса, которого 11 января проводница выкинула из вагона поезда Екатеринбург – Тихвин на остановке в Кирове. Кот выбрался из переноски, пока его хозяин спал. Проводница не смогла найти владельца питомца и решила, что он беспризорный. Известно, что Твикса везли домой после операции, у него были все документы и билет.

После просьбы хозяина кота Эдгара Гайфуллина Твикса искал почти весь Киров. 20 января труп кота нашли неподалеку от железнодорожных путей, а потом привезли владельцам, которые подтвердили, что это действительно Твикс.

19 января юрист Александр Хаминский предположил в разговоре с «Известиями», что проводницу могут привлечь по статье об умышленном повреждении или уничтожении чужого имущества (ст. 167 УК РФ). Если в поступке проводницы был умысел, дело могут переквалифицировать в «Самоуправство» (ст. 330 УК РФ).

Позднее, 22 января, губернатор Кировской области Александр Соколов поблагодарил волонтеров, которые искали кота Твикса. По его словам, каждый из них помог сохранить веру в добро и человечность.

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