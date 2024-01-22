В Подмосковье ищут высаженную из поезда охраной домашнюю собаку

В подмосковном Чехове разыскивают той-терьера, которого без ведома хозяина высадили из поезда. На это 22 января обратила внимание газета «Комсомольская правда».

Инцидент произошел вечером 16 января, когда владелец той-терьера Арчи Сергей ехал на электричке из Серпухова в сторону Чехова. Там мужчина по неназванной причине поссорился с пассажирами, что привлекло внимание сотрудников транспортной безопасности.

В результате хозяина пса высадили, а собака спряталась под сиденья. Ее обнаружили и высадили на конечной, о чем мужчине сообщили только на следующий день, когда он пришел за своим животным.

В связи со случившимся волонтеры начали поиски Арчи, которые продолжаются уже почти неделю. В ориентировке указано: «кобель, метис той-терьера, толстенький». Также известно, что на станции пса забрала женщина.

Отмечается, что за указанное время поступило несколько звонков о нахождении собаки, однако все они оказались попытками мошенников получить вознаграждение за ложную информацию.

Данный инцидент последовал за привлекшей внимание общественности пропажей кота Твикса, которого 11 января проводница выкинула из вагона поезда Екатеринбург – Тихвин на остановке в Кирове. Кот выбрался из переноски, пока его хозяин спал. Проводница не смогла найти владельца питомца и решила, что он беспризорный. Известно, что Твикса везли домой после операции, у него были все документы и билет.

После просьбы хозяина кота Эдгара Гайфуллина Твикса искал почти весь Киров. 20 января труп кота нашли неподалеку от железнодорожных путей, а потом привезли владельцам, которые подтвердили, что это действительно Твикс.

19 января юрист Александр Хаминский предположил в разговоре с «Известиями», что проводницу могут привлечь по статье об умышленном повреждении или уничтожении чужого имущества (ст. 167 УК РФ). Если в поступке проводницы был умысел, дело могут переквалифицировать в «Самоуправство» (ст. 330 УК РФ).

Позднее, 22 января, губернатор Кировской области Александр Соколов поблагодарил волонтеров, которые искали кота Твикса. По его словам, каждый из них помог сохранить веру в добро и человечность.