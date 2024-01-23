Российский военный в одиночку взял в плен шестерых солдат ВСУ

Награжденный орденом Мужества командир боевой машины сержант Денис Шамалюк в одиночку взял в плен шестерых украинских солдат, будучи при этом раненым. О подробностях боя он рассказал 23 января на видео, которое опубликовало Минобороны РФ.

«Завязался ближний стрелковый бой, колонна остановилась, <...> я занял позицию с левой стороны дороги, побежал к подвалу, сел и начал наблюдать — подвал был закрыт. Начался массированный артиллерийский обстрел, в результате чего я попытался открыть дверь в подвал, чтобы укрыться там <...>. Я крикнул: «Есть кто? Выходи!» Раздался голос: «Не стреляйте, у нас раненый». Я занял позицию, когда они начали открывать дверь, там оказалось шесть украинских военнослужащих», — поделился сержант.

После этого Шамалюк отдал украинским солдатам приказ сдать оружие и вывел их наружу. Тому из них, который был ранен, своевременно оказали помощь, уточнил российский военный.

Его самого также доставили в медицинский батальон из-за полученного ранения. За это Шамалюк поблагодарил командира взвода, который оперативно оказал ему помощь и лично отвез к медикам в условиях, когда это было остро необходимо.

Ранее в этот день Шамалюк и другие военнослужащие получили ордена Мужества из рук временно исполняющего обязанности начальника инженерных войск генерал-майора Ивана Полтева. Вручение состоялось в филиале Центрального военного госпиталя имени Вишневского, где военный проходят лечение и реабилитацию.

Накануне в МО РФ сообщили о новых героических подвигах военных Вооруженных сил (ВС) РФ в ходе проведения специальной военной операции. Один из них, командир взвода старшина Ренат Таутенов смог лично вынести из-под огня противника троих российских солдат, получивших ранения различной степени тяжести.

21 января стало известно, что российские военнослужащие заставили бежать бригаду нацполиции Украины «Лють» под Артемовском. Тогда же сообщалось, что ВС РФ заняли более выгодные позиции на артемовском участке фронта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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