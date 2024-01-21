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ВС РФ заняли более выгодные позиции на артемовском участке фронта

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Фото: РИА Новости
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Российские военнослужащие Южной группировки войск заняли более выгодные позиции на артемовском участке фронта. Об этом 21 января сообщил командир группы спецназа, которая выполняет задачи на данном направлении.

«Сейчас с сапером проверяем местность, ищем новые позиции, потому что противник отходит и «серая зона» увеличивается. Сейчас посмотрим, где можно благоприятно новую позицию устроить, запасную или ложную», — цитирует офицера «РИА Новости».

По его словам, на поиски более выгодных позиций для размещения вооружения и техники военные выходят, как правило, в сумерках. Далее, при отступлении противника, наши войска будут постепенно занимать места, где ранее дислоцировались Вооруженные силы Украины (ВСУ), добавляет «Газета.Ru».

«Грубо говоря противник будет отходить, а мы будем перемещаться в его сторону, мы просто его догоним как обычно», — добавил офицер.

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До этого, 18 января, в Минобороны РФ сообщили, что штурмовые подразделения ивановских и ярославских десантников из состава группировки войск «Юг» Вооруженных сил (ВС) РФ овладели очередным опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска (украинское название — Бахмут) на донецком направлении.

Ранее, 16 января, в ведомстве сообщили, что расчет переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба» ликвидировал разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Фурия» ВСУ на артемовском направлении. Минобороны РФ поделилось кадрами работы ивановских зенитчиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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