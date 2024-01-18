Штурмовые подразделения ивановских и ярославских десантников из состава группировки войск «Юг» Вооруженных сил (ВС) РФ овладели очередным опорным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ) к северо-западу от Артемовска (украинское название — Бахмут) на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 18 января сообщили в Минобороны России.

Как уточняет ведомство, российские десантники сначала подошли к противнику на боевых машинах БМД-2, после чего десантировались с них и быстро овладели позициями ВСУ, «уничтожая противника огнем из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и ручными осколочными гранатами».

Кроме того, отмечается, что кроме артиллерии Воздушно-десантных войск (ВДВ) России были использованы как FPV-дроны, так и квадрокоптеры, которые сбрасывали гранаты на позиции ВСУ.

МО РФ резюмировало, что военнослужащим ВС РФ удалось не только полностью подавить огневые точки и вывести из строя систему управления бойцов ВСУ, но и осуществить зачистку украинского опорного пункта под Артемовском.

Ранее в этот день стало известно, что российские военнослужащие группировки войск «Центр» уничтожили более 40 расчетов полевой артиллерии ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы на краснолиманском направлении.

17 января военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал о бегстве боевиков ВСУ со своих позиций под Красным Лиманом. Он пояснил, что покидать свои позиции и бежать в тыл украинских военнослужащих вынудили затруднительная оперативно-тактическая обстановка, значительное уменьшение боевого потенциала подразделений ВСУ и огромные успехи Вооруженных сил России.

В тот же день начальник пресс-центра Восточной группировки российских войск Александр Гордеев сообщил, что российские военнослужащие пресекли три попытки ВСУ усилить свои передовые позиции на южнодонецком направлении. Он указал, что российская бомбардировочная авиация, а также реактивная и ствольная артиллерия ликвидировали ротный командный пункт, пять пунктов временной дислокации и четыре пункта управления беспилотной авиацией противника на этом направлении.

Кроме того, Минобороны сообщило, что расчеты подразделений артиллерии 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» Вооруженных сил РФ уничтожили живую силу, бронетехнику и долговременные огневые точки, оборудованные ВСУ на опорных пунктах на южнодонецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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