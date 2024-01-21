Российские военнослужащие заставили бежать бригаду нацполиции Украины «Лють» под Артемовском. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на военнослужащего добровольческого штурмового корпуса из бригады «Север-V» группировки войск «Юг» 21 января.

«Против нас стоит объединенная группировка войск (ВСУ. — Ред.), в том числе и отряд какого-то специального назначения «Лють». Ну, честно говоря, в основном, если их хорошо поджать, они бегут», — сказал военнослужащий.

По словам солдата, один из последних эпизодов произошел на артемовском участке фронта. Тогда украинское подразделение безуспешно попыталось контратаковать продвигавшийся штурмовой отряд.

Военнослужащий рассказал, что штурмовой отряд ВС РФ попытались контратаковать примерно около шести украинских военнослужащих. Российские бойцы открыли огонь с позиций, тогда ВСУ затихли, и «взвод огневой поддержки разобрался с ними».

В этот же день сообщалось, что ВС РФ заняли более выгодные позиции на артемовском участке фронта. Об этом заявил командир группы спецназа, которая выполняет задачи на данном направлении. По его словам, на поиски более выгодных позиций для размещения вооружения и техники военные выходят, как правило, в сумерках. Далее при отступлении противника наши войска будут постепенно занимать места, где ранее дислоцировались ВСУ, отметил командир.

20 января десантники ВС РФ с помощью FPV-дронов заняли опорный пункт ВСУ под Артемовском. Удар был нанесен артиллерийскими расчетами ВДВ России и FPV-дронами после того, как расчетом беспилотных летательных аппаратов ивановских десантников был обнаружен очередной опорный пункт ВСУ с подразделением украинских формирований. Затем штурмовые группы ярославских десантников произвели зачистку опорного пункта противника в лесопосадке, впоследствии сломив сопротивление украинских военных огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами, а также ликвидировав боевиков украинской армии.

Ранее, 16 января, в Минобороны РФ сообщили, что расчет переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба» ликвидировал разведывательный беспилотный летательный аппарат «Фурия» ВСУ на артемовском направлении. Ведомство поделилось кадрами работы ивановских зенитчиков.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.