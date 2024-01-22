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В Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военных в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Министерство обороны России в понедельник, 22 января, сообщило о новых героических подвигах военных Вооруженных сил (ВС) РФ, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе проведения специальной военной операции (СВО).

В военном ведомстве сообщили, что командир взвода старшина Ренат Таутенов в ходе боевых действий по освобождению подразделениями Вооруженных сил (ВС) РФ населенного пункта от украинских боевиков смог лично вынести из-под огня противника троих российских солдат, получивших ранения различной степени тяжести.

После этого Таутенов оперативно оказал боевым товарищам первую медицинскую помощь, а также организовал их эвакуацию в местный медицинский пункт.

Кроме того, Минобороны России отметило заслуги командира танка младшего сержанта Ильи Абдуллина, который, действуя с закрытой огневой позиции во взаимодействии с оператором беспилотного летального аппарата (БПЛА), быстро переносил огонь орудия на наиболее активные участки сопротивления бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ведомство подчеркнуло, что ведя прицельный огонь, танкисты ВС РФ успешно нанесли огневое поражение живой силе и технике противника, уничтожив бронемашину, пулеметный расчет и более 10 боевиков ВСУ, находящихся в окопах, полевых земляных укрытиях.

В это время, как уточнило МО РФ, обороняясь, противник активно применял ствольную артиллерию, минометы, а также вел огонь из стрелкового оружия и противотанковых средств. Однако в конечном итоге сержант Абдуллин быстро и скрытно переместил свой танк на другую огневую позицию, с которой продолжил вести прицельный огонь, после чего стало возможным полное овладение опорного пункта ВСУ российским штурмовым отрядом.

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Ранее, 21 января, сообщалось, что российские военнослужащие заставили бежать бригаду нацполиции Украины «Лють» под Артемовском.

В этот же день сообщалось, что ВС РФ заняли более выгодные позиции на артемовском участке фронта. Об этом заявил командир группы спецназа, которая выполняет задачи на данном направлении. По его словам, на поиски более выгодных позиций для размещения вооружения и техники военные выходят, как правило, в сумерках. Далее при отступлении противника наши войска будут постепенно занимать места, где ранее дислоцировались ВСУ, отметил командир.

Президент России Владимир Путин 16 января заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления ВСУ и указал на то, что, «если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар». При этом он подчеркнул, что к такому развитию ситуации привела неразумная политика нынешнего руководства Украины.

9 января министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская армия потеряла по меньшей мере 215 тыс. человек за 2023 год. По его словам, США не оставляют попыток осуществить планы на мировое лидерство за счет украинских военных, но подобные действия западных союзников только затягивают конфликт.

До этого, 7 января, бывший прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ВСУ ежемесячно теряют до 30 тыс. человек, а всего с начала военных действий армия потеряла уже 500 тыс. военнослужащих. Он призвал власти страны обнародовать реальные цифры потерь украинской армии, чтобы люди осознали всю серьезность ситуации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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