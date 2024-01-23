В ГД внесли законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

В Госдуму был внесен законопроект о запрете розничной продажи энергетических напитков несовершеннолетним. Соответствующий документ 23 января появился на сайте нижней палаты парламента.

Так, в пояснительной записке к закону говорится, что в России не принят федеральный закон, регулирующий деятельность в сфере продажи энергетиков. При этом в 65 субъектах страны уже приняты законодательные акты, накладывающие запрет на реализацию тонизирующих напитков несовершеннолетним.

«Молодежь без каких-либо ограничений приобретает напитки, потребляя их в количестве, которое наносит безусловный вред их здоровью, прежде всего сердечно-сосудистой системе. <...> Регулярное потребление данных напитков формирует у молодых людей соответствующую зависимость от них, а также способно вызвать обострение нервных и психических заболеваний», — отмечается в записке.

Кроме того, продажа энергетиков в упаковках от 250 мл с содержанием верхнего допустимого суточного уровня кофеина допускает употребление более одного напитка в день, что может привести к негативному влиянию на здоровье человека.

Дату вступления закона в силу предлагаются установить на 1 сентября 2024 года.

О разработке законопроекта о запрете продажи энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним стало известно еще в января 2023 года. Тогда отмечалось, что также рассматривается вопрос об ответственности для продавцов и предпринимателей.

В декабре 2022 года вице-премьер России Татьяна Голикова дала Минздраву и Минпромторгу поручение проработать запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним в РФ. Кроме того, она поручила сформировать рабочую группу, которая разработает дорожную карту по привлечению к здоровому образу жизни российской молодежи, в том числе через проведение в СМИ и соцсетях информационной кампании против наркотиков и за популяризацию здорового образа жизни.