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Эксперт рассказал об усилении давления на турецкий бизнес со стороны Запада

Эксперт Абдрашитов: давление на бизнес в Турции со стороны Запада усиливается
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Давление на бизнес в Турции со стороны Запада усиливается, это может повлиять на транзакции. Об этом 23 января рассказал «Известиям» эксперт в сфере IT, blockchain Нурлан Абдрашитов, который взаимодействует с турецким бизнесом.

«Давление усиливается, есть такой момент. Достаточно крупные корпорации, которые производят взаиморасчет между Россией и Турцией, работают с теми банками, через которые работает SWIFT. Поскольку Турция находится в блоке НАТО, естественно, будет происходить давление с этой стороны, тем более что Турцию в Евросоюз уже больше 10 лет не берут, — это тоже дополнительные рычаги давления для того, чтобы можно было закрывать лазейки по взаиморасчетам», — сказал Абдрашитов.

Эксперт предположил, что выход из ситуации с затрудненными расчетами найти можно, но вопрос заключается в том, насколько это будет дороже. Он уточнил, что сам пользовался альтернативными способами перевода — работал с криптобиржей, фондами.

«В Турции очень активно работает криптоиндустрия. В крупных городах-миллионниках на каждом шагу можно найти на улице криптообменники. И можно таким образом делать взаиморасчеты посредством цифровых долларов», — уточнил он.

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Ранее, 17 января, издание «Коммерсант» сообщило, что турецкие банки стали приостанавливать обработку платежей из России. Генеральный директор Holding Finance Broker Татьяна Кулябина рассказала «Известиям», что проблемы с обработкой турецкими банками платежей из РФ приведут к большим потерям для экономики Турции.

В свою очередь основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский отметил, что пока преждевременно говорить о том, что турецкие банки полностью прекращают сотрудничество с российскими из-за санкций на фоне появившихся сообщений об отказе принимать переводы из РФ некоторыми финансовыми организациями. Он добавил, что Турция — одна из немногих стран, которая пытается найти компромисс и выполнить условия стороны, вводящей санкции, но при этом одновременно продолжить сотрудничество с РФ.

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