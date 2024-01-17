Эксперт предрекла потери для экономики Турции из-за проблем с обработкой платежей

Проблемы с обработкой турецкими банками платежей из РФ ведут к большим потерям для экономики Турции, считает генеральный директор Holding Finance Broker Татьяна Кулябина. Об этом она рассказала «Известиям» 17 января.

Ранее в этот день издание «Коммерсант» сообщило, что турецкие банки стали приостанавливать обработку платежей из России.

«На сегодня разрешены платежи с четырьмя наименованиями: «медицина», «туризм», «продукты питания» и «текстиль». Остальные все платежи не принимаются и просто висят на счетах. Речь идет не только об услугах, а вообще обо всех платежах. При этом наш офис в Турции продолжает обеспечивать стабильную работу, запланированные отгрузки идут. Во многом благодаря тому, что это официальное представительство компании с командой локальных сотрудников, соответственно, доверие партнеров сформировано», — объяснила Кулябина.

По ее словам, все участники рынка ждут послабления в данном вопросе, так как это ведет к большим потерям для экономики Турции.

Ранее, 8 ноября прошлого года, сообщалось, что за II и III кварталы 2023-го больше половины (53%) российских компаний малого и среднего бизнеса столкнулись с отказом иностранного банка в проведении платежа. Как говорится в исследовании ПСБ и «Опоры России», посвященном индексу RSBI, год назад о такой проблеме заявляло только 35% предпринимателей.