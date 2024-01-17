Реклама
Прямой эфир
Экономика
Эксперт спрогнозировал курс доллара в I квартале 2024 года
Интернет и технологии
Названы необычные сферы для сотрудников со знанием программирования
Политика
В Госдуме назвали бесчеловечными западные правила международного порядка
Общество
Пожар на заводе в Шахтах Ростовской области ликвидирован
Политика
Песков назвал темы беседы Путина с главой МИД КНДР
Общество
Суд в Москве оштрафовал Amazon на 200 млн рублей
Политика
Песков отметил важность поддержки Путина со стороны граждан
Политика
Захарова назвала договор Лондона и Киева обещаниями без юридической силы
Общество
Росавиация попросила авиакомпании провести внеплановые проверки на вертолетах Ми-8
Мир
Французский историк назвал факторы сближения России и Германии
Авто
АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию эмблемы нового бренда
Мир
В ЕС упрекнули Германию из-за одностороннего выделения Украине €7 млрд в 2024 году
Общество
Песков заявил о проработке вопроса амнистии для части осужденных женщин
Происшествия
Средства ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах выросло до девяти

Эксперт назвал преждевременной проблему отказа банков Турции работать с РФ

Эксперт Тарковский: пока рано говорить о прекращении работы банков Турции и РФ
0
Фото: TASS/EPA/SEDAT SUNA
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Говорить о том, что турецкие банки полностью прекращают сотрудничество с российскими из-за санкций на фоне появившихся сообщений об отказе принимать переводы из России некоторыми финансовыми организациями Турции, пока преждевременно. Об этом 17 января заявил в комментарии «Известиям» основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

«Пока преждевременно говорить о полном прекращении и срочном поиске альтернативы. Вполне возможно, это первая реакция для «общественности» до момента стабилизации ситуации, как было в случае первой волны санкций. Когда сначала полностью закрутили рычаги, а потом появились альтернативные варианты», — заявил эксперт.

Как отметил Тараповский, Турция является одной из немногих стран, которая пытается найти компромисс и выполнить условия стороны, которая вводит санкции, но при этом одновременно продолжить сотрудничество с другой.

«Всё это время Турции удается элегантно сидеть на двух стульях: оставаться членом НАТО и одновременно проводить достаточно независимую внешнюю политику. Именно по этой причине можно предположить, что решение будет найдено», — считает финансист.

Он также добавил, что некоторые специалисты в Турции уже работают над решением возникшей проблемы и проблем с платежами со стороны физических лиц не зафиксировано. Однако в возникшей ситуации тем, кто активно путешествует за пределы России, стоит задуматься над оформлением карточки зарубежного банка, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Пять стран ограничили прием переводов через «Юнистрим»
По каким направлениям перечисления всё еще доступны

Ранее 17 января газета «Коммерсант» написала, что турецкие банки стали отказываться от сотрудничества с российскими финансовыми организациями. До недавнего времени основными участниками расчетов с РФ были Nurol Bank и Emlak Bank. Одной из причин называется растущее давление со стороны министерства финансов и властей США, представители которых пригрозили ввести вторичные санкции из-за отношений с Россией.

До этого, в ноябре, руководитель торгового эквайринга в банке «Точка» Илья Романов рассказал «Известиям», что российские кредитно-финансовые организации начали устанавливать эквайринговые терминалы для приема платежей по российским картам в Турции. При этом он уточнил, что на тот момент так делают не более пяти организаций.

В сентябре также сообщалось, что российские банки начали принимать оплату по QR-кодам через систему быстрых платежей за рубежом. Схему уже запустили минимум две отечественные финорганизации, а еще пять приступили к тестированию программы. Операции уже доступны в Турции, Таиланде, на Кубе, а также в Таджикистане и Узбекистане.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024