Эксперт назвал преждевременной проблему отказа банков Турции работать с РФ

Говорить о том, что турецкие банки полностью прекращают сотрудничество с российскими из-за санкций на фоне появившихся сообщений об отказе принимать переводы из России некоторыми финансовыми организациями Турции, пока преждевременно. Об этом 17 января заявил в комментарии «Известиям» основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

«Пока преждевременно говорить о полном прекращении и срочном поиске альтернативы. Вполне возможно, это первая реакция для «общественности» до момента стабилизации ситуации, как было в случае первой волны санкций. Когда сначала полностью закрутили рычаги, а потом появились альтернативные варианты», — заявил эксперт.

Как отметил Тараповский, Турция является одной из немногих стран, которая пытается найти компромисс и выполнить условия стороны, которая вводит санкции, но при этом одновременно продолжить сотрудничество с другой.

«Всё это время Турции удается элегантно сидеть на двух стульях: оставаться членом НАТО и одновременно проводить достаточно независимую внешнюю политику. Именно по этой причине можно предположить, что решение будет найдено», — считает финансист.

Он также добавил, что некоторые специалисты в Турции уже работают над решением возникшей проблемы и проблем с платежами со стороны физических лиц не зафиксировано. Однако в возникшей ситуации тем, кто активно путешествует за пределы России, стоит задуматься над оформлением карточки зарубежного банка, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Ранее 17 января газета «Коммерсант» написала, что турецкие банки стали отказываться от сотрудничества с российскими финансовыми организациями. До недавнего времени основными участниками расчетов с РФ были Nurol Bank и Emlak Bank. Одной из причин называется растущее давление со стороны министерства финансов и властей США, представители которых пригрозили ввести вторичные санкции из-за отношений с Россией.

До этого, в ноябре, руководитель торгового эквайринга в банке «Точка» Илья Романов рассказал «Известиям», что российские кредитно-финансовые организации начали устанавливать эквайринговые терминалы для приема платежей по российским картам в Турции. При этом он уточнил, что на тот момент так делают не более пяти организаций.

В сентябре также сообщалось, что российские банки начали принимать оплату по QR-кодам через систему быстрых платежей за рубежом. Схему уже запустили минимум две отечественные финорганизации, а еще пять приступили к тестированию программы. Операции уже доступны в Турции, Таиланде, на Кубе, а также в Таджикистане и Узбекистане.