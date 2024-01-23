Данные о перевозимом животном будут отображаться в мобильном устройстве проводника

Проводники поезда будут получать информацию о провозимых животных в мобильном приложении после происшествия с котом Твиксом. Об этом 23 января сообщил гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочерняя структура РЖД) Владимир Пястолов.

«Мы сейчас занимаемся доработкой информационных систем, они немножко потребует времени. Но мы уже видим, что необходимо указывать вид животного при оформлении билета, отображать данную информацию в мобильном устройстве проводника. Это тоже технически возможно. И проводник будет сверяться, четко понимая, что за животное едет в его вагоне», — сказал он на круглом столе в Госдуме о правилах перевозки домашних животных общественным транспортом.

По его словам, в настоящее время проводники не владеют такой информацией.

В то же время заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников рассказал о планах доработать систему оформления билетов для перевозки животных в поездах.

«Мы планируем в некоторой степени персонифицировать перевозку животных, чтобы была возможность более предметно понимать, кого мы перевозим. В настоящий момент в наших документах этого нет», — отметил он на том же мероприятии.

Кот Твикс пропал 11 января, после того как проводница выкинула его из вагона поезда Екатеринбург — Тихвин на остановке в Кирове. Кот выбрался из переноски, пока его хозяин спал. Проводница не смогла найти владельца питомца и решила, что он беспризорный. Известно, что Твикса везли домой после операции, у него были все документы и билет.

После просьбы хозяина кота Эдгара Гайфуллина Твикса искал почти весь Киров. 20 января труп кота нашли неподалеку от железнодорожных путей, а потом привезли владельцам, которые подтвердили, что это действительно Твикс.

19 января юрист Александр Хаминский предположил в разговоре с «Известиями», что проводницу могут привлечь по статье об умышленном повреждении или уничтожении чужого имущества (ст. 167 УК РФ). Если в поступке проводницы был умысел, дело могут переквалифицировать на «Самоуправство» (ст. 330 УК РФ).

Позднее, 22 января, губернатор Кировской области Александр Соколов поблагодарил волонтеров, которые искали кота Твикса. По его словам, каждый из них помог сохранить веру в добро и человечность.