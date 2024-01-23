Правительство предложило продлить обязательную продажу валютной выручки до конца года

Правительство России поддерживает продление мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца года. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства 23 января.

«В правительстве положительно оценивают эффективность введенного в октябре 2023 года указом президента требования об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам отдельными крупнейшими экспортерами страны», — указано в сообщении.



Это требование было установлено для стабилизации валютного курса и на основании данных о низких среднедневных продажах экспортной выручки компаниями, отмечают в правительстве.

Уточняется, что меры носят временный характер — сейчас они установлены до 30 апреля 2024 года. С учетом текущих результатов требования будут предлагаться к продлению до конца этого года.

«Введенные меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности», — подчеркнул первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Белоусов отметил, что на данный момент в целом экспортеры соблюдают требования. Это дало возможность покрыть дефицит валюты, необходимой импортерам для сохранения поставок продукции в Россию.

По итогам принятых мер отмечается положительная динамика — в октябре курс рубля заметно укрепился до показателя +4,5% м/м. На сегодняшний день национальная валюта укрепилась до около 90 рублей за $1 с пиковых значений в октябре — тогда курс был свыше 101 рубля за доллар.

25 декабря председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам ноября доля чистых продаж валютной выручки экспортерами может достичь 100%. В октябре экспортеры продали 91% валютной выручки, в марте — 98%, в октябре 2022 года — 107%. Набиуллина отметила, что «какое-то влияние оказал указ» об обязательной продаже валютной выручки. Она выступила за то, чтобы это решение было временным, поскольку в настоящее время компании учатся обходить ограничения.

4 ноября министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что меры по ужесточению контроля за валютой экспортеров сработали. По его словам, курс рубля сохранится в нынешних параметрах и в этих параметрах он будет находиться и дальше.

11 октября 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о введении на шесть месяцев требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки отдельными экспортерами. Отмечается, что некоторые компании обязаны предоставлять в Банк России и Росфинмониторинг индикативные планы-графики, которые содержат информацию о покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Данные компании относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.