Россия готова сотрудничать с теми посредниками в конфликте на Украине, которые хотят добиться справедливости. Об этом 23 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров телеканалу CBS.

«Всех, кто действительно заинтересован в справедливости, включая справедливость, создаваемую в отношениях между Россией и Украиной, что будет включать, конечно, прекращение западной политики по использованию Украины как инструмента войны против России, мы будем готовы выслушать», — сказал он.

Лавров добавил, что Россия всегда была открыта к переговорам по мирному урегулированию на Украине, однако Запад не заинтересован в политическом диалоге с Москвой.

Глава МИД РФ также рассказал, что ситуация вокруг Украины не была бы иной, если бы в 2020 году Дональд Трамп был бы переизбран президентом США. По его словам, нынешнее поколение американских политиков не извлекло урока из того курса, который Вашингтон начал продвигать после распада СССР.

До этого, 20 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент нет никаких предпосылок для переговоров с украинской стороной. «Формулу мира» пытаются искать без участия России, однако у этого процесса вряд ли будут какие-то результаты, подчеркнул Песков.

До этого, 17 декабря, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что непримиримость президента Украины Владимира Зеленского относительно необходимости начать переговоры с Россией вместо продолжения военных действий может истребить население страны. Он подчеркнул, что Зеленскому потребовались миллиарды, чтобы продолжить конфликт, после того как мирное соглашение было близко.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.