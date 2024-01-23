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Лавров исключил иное развитие событий на Украине при президентстве Трампа

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Фото: REUTERS/Mike Segar
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Ситуация вокруг Украины не была бы иной, если бы в 2020 году Дональд Трамп был бы переизбран президентом США. Об этом 23 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS.

«Я не верю, что есть какая-то разница, потому что стремление разрушить российско-американские отношения, основу этих отношений, включая все соглашения о стратегической стабильности, паритете, взаимном доверии, инспекциях, прозрачности и так далее и укреплении доверия, всё это начал разрушать президент Джордж Буш-младший, когда он сказал президенту РФ Владимиру Путину: «Знаете, я выхожу из договора по противоракетной обороне», — сказал Лавров.

По его словам, нынешнее поколение политиков в США не извлекло урока из той политики, которую Соединенные Штаты начали продвигать после распада СССР.

«Комплекс превосходства, комплекс безнаказанности становится слишком глубоким. Те, кто проигнорировал огромное количество доброй воли, проявленной Путиным в течение первых двух сроков, просто сказали: ладно, эти ребята такие милые, мы будем держать его в своем кармане. Те, кто просчитался, должны все переосмыслить», — указал Лавров.

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Трамп в очередной раз заявил 20 января на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир о своем намерении неким образом добиться мирного урегулирования ситуации на Украине. При этом он не указал, сколько для этого потребуется времени и что именно он планирует сделать.

Ранее, 19 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его пугают слова Трампа про урегулирование украинского конфликта всего за 24 часа. До этого Зеленский также выразил мнение, что план бывшего американского президента приведет к потере Киевом своих территорий.

6 октября Трамп заявил, что для Украины было бы правильным поступком передать России те области республики, где местное население разговаривает на русском языке. По его словам, ему удалось бы договориться с Киевом о подобной сделке, которая, согласно его мнению, дала бы украинской стороне возможность сохранить государство.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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