Стоматолог рассказала о последствиях неправильной гигиены полости рта

Неправильный уход за полостью рта может привести к таким серьезным последствиям, как образование зубного камня и различные заболевания десен. Об этом сообщила стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Ирина Серегина в интервью «Газете.Ru» во вторник, 23 января.

«Стоит отдельно отметить, что большое количество налета ухудшает внешний вид зубов. Они приобретают желто-коричневый оттенок, десны становятся рыхлыми и кровоточат. Также появляется неприятный запах изо рта», — сказала она.

По словам Серегиной, патогенная микрофлора, которая образуется во рту при плохой гигиене, может не только оказывать влияние на ротовую полость, но и вызывать заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и лор-органов, а также других внутренних органов.

Чистить зубы, как рассказала стоматолог, необходимо не менее двух раз в день — утром и вечером. Время одной чистки должно составлять примерно 2–3 минуты. Также эксперт порекомендовала не забывать про очистку языка и внутренних поверхностей щек.

«В течение дня по возможности старайтесь чистить зубы после приема пищи или споласкивать ротовую полость водой или ополаскивателем для удаления остатков пищи. Не стоит забывать про дополнительные средства гигиены полости рта, такие как зубная нить, межзубные ершики, ирригатор для полости рта», — посоветовала она.

Серегина подчеркнула, что на состоянии зубов отражается также питание человека. Необходимо сократить количество употребляемой углеводистой пищи, красящих и газированных напитков.

«Помимо домашнего ухода необходимо каждые полгода проходить профессиональную гигиену у стоматолога, который поможет убрать зубные отложения, не поддающиеся домашней чистке, а также проведет профилактику образования налета», — резюмировала стоматолог.

Ранее, 22 января, врач стоматолог-терапевт Наталья Кадькалова рассказала, что кратковременные неприятные ощущения в одном зубе от холодной или горячей еды чаще всего бывают вызваны глубоким кариесом. При этих симптомах не требуется незамедлительное посещение врача. Однако в случае, если острая боль не проходит дольше 30 секунд, это может быть симптомом пульпита, воспаления сосудисто-нервного пучка зуба.

Перед этим, 15 декабря, врач-стоматолог Алексей Антипенко рассказал, что самый серьезный вред зубной эмали наносят сладкие и кислые продукты. Но сразу после употребления такой пищи нельзя чистить зубы. Он порекомендовал людям, которые очень любят сладкое и не могут от него отказаться, не употреблять такие продукты хотя бы на постоянной основе.