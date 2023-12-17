Стоматолог посоветовал не чистить зубы после кислого и сладкого

Самый серьезный вред зубной эмали наносят сладкие и кислые продукты. Но сразу после употребления такой пищи нельзя чистить зубы. Об этом рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко в интервью радио Sputnik в пятницу, 15 декабря.

«Бактерии, вызывающие кариес, питаются только сладким. Каждый раз, когда хотя бы маленькая доза сладкого попадает на бактериальную колонию, микроорганизмы переваривают углеводы и выделяют органическую кислоту. Она разъедает минеральные ткани – а зубы у нас состоят в основном из кальция и фосфора», — объяснил специалист.

Он порекомендовал людям, которые очень любят сладкое и не могут от него отказаться, не употреблять такие продукты хотя бы на постоянной основе. Лучше съесть что-то сладкое в качестве завтрака, обеда или ужина, нежели весь день пить сладкий кофе или есть леденцы.

На втором месте по силе воздействия на эмаль, по мнению врача, стоит кислая пища.

«В полости рта есть удивительные защитные системы. Если зуб теряет кальций или фосфаты, тут же запускается процесс реминерализации: вещества, вышедшие в слюну, возвращаются защитными системами обратно. Но если мы этот ресурс превышаем, продолжаем добавлять кислоту, баланс нарушается и начинает смещаться в сторону разрушения», — рассказал Антипенко.

Как сообщил стоматолог, это ведет к повышенной чувствительности эмали, которая может доставлять неудобства очень долго. Фрукты, ягоды, соки и другие продукты, содержащие кислоту, можно назвать правильным питанием лишь отчасти, когда они употребляются в меру.

«Не надо пытаться внушить себе, что вы ведете здоровый образ жизни, если каждые два часа пьете по стакану сока. Это очень вредно», — подчеркнул стоматолог.

Он также объяснил, что в новогодние праздники к нему на прием часто приходят люди с повышенной чувствительностью зубов. Причина в употреблении большого количества мандаринов — традиционного цитруса на новогоднем столе.

«Ни в коем случае нельзя чистить зубы в течение хотя бы 20-30 минут после кислого или сладкого, потому что за это время у нас восстанавливается, реминерализуется верхний слой поврежденной эмали. Если мы раньше почистим, это будет как зверская методика отбеливания зубов, абразив. Нужно прополоскать рот водой или просто выпить водички, смыть сахар или кислотную пленку», — порекомендовал специалист.

Ранее в тот же день стоматолог-ортодонт и специалист научно-клинического центра «Еврокаппа» Ольга Лебедева объяснила, что самым безопасным для зубной эмали сортом чая является белый. Он не оставляет темного налета, а также гораздо лучше усваивается организмом за счет меньшего количества содержимого кофеина.

Перед этим, 11 декабря, главный врач клиники «Немецкий имплантологический центр» Магомед Дахкильгов развеял миф о том, что зубы человека не стареют. По его словам, с возрастом эмаль зубов постепенно стирается. Это естественный процесс, происходящий у всех людей. Некоторые замечают стирание эмали после 50–55 лет, а у других оно становится заметным уже после 35–40 лет.

20 ноября Светлана Трифонова перечислила последствия затягивания с лечением кариеса. В частности, если вовремя не вылечить кариес, в зубе образуется обширное поражение и может даже дойти до того, что он станет полым внутри, у него будут разрушены стенки. Такой зуб уже может не получиться спасти.