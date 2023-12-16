Стоматолог назвала безопасный для зубов сорт чая

Белый чай содержит меньше кофеина, чем зеленый или черный чай, что делает его более мягким и менее стимулирующим. Кроме того, такой напиток наиболее лоялен к здоровью зубной эмали. Об этом 15 декабря заявила стоматолог-ортодонт и специалист научно-клинического центра «Еврокаппа» Ольга Лебедева.

По словам эксперта, большинство сортов чая содержат красящие вещества, которые со временем проникают в эмаль и делают ее более темной.

«Красящие пигменты могут «прилипать» к поверхности эмали и образовывать пятна или пигментацию», — приводит слова эксперта «Газета.Ru».

В связи с этим Лебедева призвала отказаться от черного чая в пользу белого, который считается наименее обработанным.

«Белый чай является одной из разновидностей чая, полученной из почек и молодых листьев чайного куста. Он получил свое название из-за светлого и бледного оттенка своих листьев и почек. Белый чай считается наименее обработанным из всех видов чая, поскольку его листья подвергаются минимальной обработке», ― отметила доктор.

Помимо здоровья зубной эмали, белый чай гораздо лучше усваивается организмом за счет меньшего количества содержимого кофеина, что делает напиток более мягким и менее стимулирующим.

«Белый чай также обладает рядом полезных свойств: он богат антиоксидантами и может оказывать положительное влияние на здоровье — укреплять иммунную систему и поддерживать здоровье кожи», ― резюмировала Лебедева.

В июне диетолог Елена Соломатина посоветовала отдать предпочтение чаю во время завтрака, а кофе оставить на дневной прием пищи. По ее словам, чай ― натуральный источник важных элементов: катехина, танина и антиоксидантов. Они оказывают благоприятное воздействие на организм человека.

Кроме того, в зеленом чае содержится L-теанин, который стимулирует умственную деятельность, а танин противодействует патогенной микрофлоре во рту.