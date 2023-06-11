Диетолог Соломатина посоветовала на завтрак пить чай

На завтрак следует отдать предпочтение чаю, а кофе оставить на дневной прием пищи. Об этом в субботу, 10 июня, рассказала Pravda.Ru врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.



По ее словам, чай является натуральным источником важных элементов, например катехина, танина и антиоксидантов. Они оказывают благоприятное воздействие на организм человека. Кроме того, в зеленом чае содержится L-теанин, который стимулирует умственную деятельность, а танин противодействует патогенной микрофлоре во рту.

Врач не рекомендовала пить кофе на пустой желудок, поскольку он стимулирует выработку желудочного сока.

«Слизистая может просто обжигаться. А вот выпив кофе между едой, человек получает порцию антиоксидантов, стимулирует метаболизм, освежает мозг», — сообщила диетолог.

Соломатина отметила, что стоит отдать предпочтение сыру, а не колбасе, поскольку она содержит много жира, соли, влагоудерживающие фосфаты и нитрит натрия, который добавляется для окрашивания продукта.

Эксперт заключила, что при этом сыр не должен быть слишком соленым.

Ранее, 9 июня, заведующая терапевтическим отделением ЦКБ «РЖД-Медицина» Анна Свиридова сообщила, что употребление зеленого чая благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему и настроение.