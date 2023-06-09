Врач заявила о пользе зеленого чая для здоровья

Употребление зеленого чая благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему и настроение. Об этом в пятницу, 9 июня, рассказала врач-гастроэнтеролог, заведующая терапевтическим отделением ЦКБ РЖД-Медицина Анна Свиридова.

По ее словам, в напитке содержится много веществ, которые оказывают положительное воздействие на организм. В частности это дубильные вещества (танины), алкалоиды (кофеин), флавоноиды и витамины А, С, Р, В. Так, благодаря этим веществам, человек начинает чувствовать себя счастливее и бодрее.

«В зеленом чае также содержится вещество L-теанин, которое способствует релаксации скелетной мускулатуры и улучшению настроения. В напитке есть катехины, которые могут связывать свободные радикалы и тем самым оказывать антиоксидантный эффект», — рассказала Свиридова в беседе с «Газета.Ru».

Вместе с тем врач указала на противомикробное действие зеленого чая — его можно использовать для полосканий.

Ранее, 1 июня, врач-диетолог Елена Соломатина назвала липовый мед самым полезным, поскольку он обладает жаропонижающим действием и может помочь при простуде.