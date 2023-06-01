Диетолог назвала липовый мед самым полезным

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала липовый мед самым полезным, поскольку он обладает жаропонижающим действием и может помочь при простуде.

В беседе с «Москвой 24» в среду, 31 мая, специалист отметила, что липовый мед является в том числе хорошим болеутоляющим. Он может снимать неприятные ощущения в костях и мышцах, когда при болезни ломит всё тело.

Соломатина указала на то, что липа обладает успокаивающем воздействием, поэтому после чая с липовым медом человек будет хорошо спать.

Помимо липового, по словам диетолога, полезным является акациевый мед, в котором содержится меньше всего сахара, пишет RT. В этой связи он не так вреден людям, склонным к повышению глюкозы в крови. Между тем, предупредила врач, это не означает, что его можно есть ложками.

На третье место по полезности специалист поставила гречишный мед, который содержит много железа и аминокислот. Он хорошо укрепляет иммунную систему, дает энергию организму.

В июне прошлого года Елена Соломатина рассказала о вредных свойствах меда. Она пояснила, что мед является углеводом с высоким гликемическим индексом. Кроме того, при нагревании в меде появляются канцерогены, а всякая польза теряется, если положить его в горячий чай. Соломатина добавила, что мед является опасным продуктом для людей с лишним весом, инсулинорезистентностью или диабетом, пишет НСН. Здоровый человек может съесть пару чайных ложек меда в день, рассасывая с чаем или добавляя в творог и йогурты.

Также в прошлом году врач-диетолог Михаил Гинзбург рекомендовал есть не больше трех чайных ложек меда в день.

По его словам, людям с ожирением, диабетом, атеросклерозом, гипертонией и т. д. нужно есть мед очень осторожно, не больше чайной ложки ежедневно. Если человек молодой, спортивный, энергичный, то может побольше — две–три чайные ложки в день.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала, что мед способствует укреплению иммунитета. По ее словам, «четверть чайной ложки меда можно почти всем». Также она посоветовала есть такие ягоды, как облепиха, клюква и брусника. Из них можно сделать укрепляющие здоровье чай, морс или смузи.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на специалистов сообщал, что при сахарном диабете первого типа пациенту можно изредка есть мед, но только если он контролирует количество и качество продукта. Но в целом употребление меда при таком диагнозе нежелательно. При сахарном диабете второго типа мед разрешен в ограниченных порциях.