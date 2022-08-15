Диетолог рекомендовал есть не больше трех чайных ложек меда в день

Из-за высокого содержания сахара мед не следует употреблять больше, чем три чайные ложки в день. Об этом 14 августа рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Людям с ожирением, диабетом, атеросклерозом, гипертонией и т. д. нужно есть мед очень осторожно, не больше чайной ложки в день. Если человек молодой, спортивный, энергичный, то может побольше — две-три чайные ложки в день», — рассказал специалист ТАСС.

Он также предупредил об опасности возникновения аллергии на мед и раздражения желудка при частом употреблении этого продукта.

«Людям с аллергической настроенностью, даже если у них нет аллергии на мед, есть мед следует очень осторожно — половину чайной ложки в день», — констатировал эксперт.

При этом Гинзбург отметил полезные свойства меда при лечении простуды. Он также рекомендовал употреблять его истощенным и ослабленным людям, так как мед является источником быстрых углеводов и биоактивных веществ, которые дают энергию организму.

4 августа нутрициолог Анна Шутова рассказала о пользе крыжовника. По словам эксперта, эта ягода представляет особую ценность благодаря высокому содержанию витамина C, который при этом находится в удобной для усвоения форме.