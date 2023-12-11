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Стоматолог развеял популярные мифы о здоровье зубов

Стоматолог Дахкильгов рассказал о стирании зубной эмали с возрастом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Зубы, десны и другие ткани организма стареют, несмотря на устоявшееся мнение об обратном. Об этом стоматолог, хирург-имплантолог, главный врач клиники «Немецкий имплантологический центр» Магомед Дахкильгов рассказал в понедельник, 11 декабря. Он развеял три популярных мифа о здоровье зубов.

По словам специалиста, с возрастом эмаль зубов постепенно стирается. Это естественный процесс, происходящий у всех людей. Некоторые замечают стирание эмали после 50-55 лет, а у других оно становится заметным уже после 35-40 лет.

«Эмаль — слой твердой ткани, покрывающей дентин. От постоянных жевательных нагрузок и стрессов, вызывающих стискивание зубов, эмаль постепенно уменьшается в объеме, что приводит к изменению их высоты, формы и цвета», — объяснил Дахкильгов в беседе с Lenta.Ru.

Стоматолог отметил, что второй миф гласит: «если не болит — не трогай». Многие люди уверены, что зубы не нужно лечить, если они не болят и не разрушаются, однако это не так.

Чем тоньше слой эмали, тем сильнее зубы подвержены воздействию патогенов, вызывающих кариес. При появлении выраженной возрастной стираемости нужно предпринимать меры, например, использовать коронки, чтобы защитить зубы и предотвратить их разрушение, сообщает телеканал «360».

Врач добавил, что бытует заблуждение, что состояние зубов не влияет на здоровье организма, но это не так. Стертыми зубами человек жует хуже, а плохо пережеванная пища провоцирует болезни ЖКТ. Кроме этого, потеря естественной высоты зубов может привести к дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Из-за этого появляется постоянная головная боль, боль в шее, а также потеря слуха, проблемы со сном и зрением, заключил Дахкильгов.

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Ранее, 7 декабря, главный стоматолог Западного военного округа (ЗВО) подполковник медицинской службы Антон Лузик посоветовал давать детям на перекус сыр и орехи вместо сладостей. По его словам, это поможет уберечь зубы от кариеса, передает RT.

20 ноября Светлана Трифонова перечислила последствия затягивания с лечением кариеса. В частности, если вовремя не вылечить кариес, в зубе образуется обширное поражение и может даже дойти до того, что он станет полым внутри, у него будут разрушены стенки. Такой зуб уже может не получиться спасти.

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