Стоматолог перечислила последствия откладывания лечения кариеса

Стоматолог медицинского центра «Столица» Светлана Трифонова перечислила последствия затягивания с лечением кариеса.

В беседе с агентством runews24.ru в понедельник, 20 ноября, специалист подчеркнула, что кариес в зубе развивается постепенно. Сперва он затрагивает только эмаль, а затем проникает в дентин, который находится под ней. Он достаточно мягкий, потому в нем кариес развивается быстро. Особенно стремительно развитие кариеса у детей.

По словам врача, если вовремя не вылечить кариес, в зубе образуется обширное поражение и может даже дойти до того, что он станет полым внутри, у него будут разрушены стенки. Этот зуб может не подлежать восстановлению даже с хорошей пломбой. Специалист может предложить восстановление керамической реставрацией, но это будут уже другие деньги.

Помимо этого, врач предупредила, что запущенный кариес может дойти до пульпы, то есть до нерва зуба. Воспаление там может протекать как бессимптомно, так и болезненно. В этом случае приходится лечить каналы. После такого восстановления зуб уже не восстановить пломбой. В 90% случаев понадобится ставить керамическую колонку или вкладку.

Врач настоятельно порекомендовала при боли в зубе обращаться к врачу, а не пытаться спастись обезболивающим. В зубе может оказаться киста. Если зуб начал болеть, а потом прошел, ухудшение ситуации всё равно продолжается, только незаметно для человека. Привести это может к отеку щеки, сильным болям, от которых не спасает обезболивающее, выходу гноя через десну и распространению гноя в кости.

16 ноября стоматолог Елена Дунаева в беседе с Life.ru рассказала, что воспаление зуба способно принять хроническую форму. При таком варианте осложнениями станут увеличение лимфоузлов, хронический гайморит и поражение кости челюсти, отмечает телеканал «360».

В октябре главный врач сети стоматологических клиник «Эстет» Сабит Алиев также рассказал об опасных последствиях отказа лечить кариес. По его словам, в частности, отказ от лечения кариеса может привести к проблемам с желудком, пишет сайт kp.ru.

В сентябре врач-стоматолог, к.м.н. Люция Розакова в беседе с RT предупредила, что сладкие продукты оказывают разрушающее действие на эмаль зубов. Наиболее пагубное влияние оказывают чай с сахаром, соки, компоты и газировки. Она подчеркнула, что даже один глоток сладкого напитка запускает процесс выделения кислоты бактериями зубного налета и, как следствие, запускает процесс образования кариеса, отмечает телеканал «Звезда».