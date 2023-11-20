Реклама
Прямой эфир
Спорт
Футболисты сборной России разгромили команду Кубы со счетом 8:0
Мир
Эрдоган посоветовал Армении искать свою безопасность в сотрудничестве с соседями
Мир
Погрануправление передало полиции шесть граждан с границы Финляндии и РФ
Мир
Число погибших в секторе Газа превысило 13,3 тыс. человек
Мир
Иран заявил о намерении подать иск в международный суд против Израиля
Общество
Путин заявил о преображении Чечни
Мир
Глава ВОЗ заявил о потрясении из-за атаки ЦАХАЛ на больницу в Газе
Мир
В Латвии сообщили о строительстве охранных сооружений на границе с Россией
Общество
Путин назвал четкую работу транспортного комплекса важной для жизни людей
Мир
В МИДе выразили надежду на укрепление сотрудничества России и Аргентины
Политика
В Финляндии утверждают о безрезультатных переговорах с РФ по ситуации на границе
Мир
МИД Турции заявил о необходимости получить истребители F-16 без условий США
Политика
В Совфеде заявление Киева о нацменьшинствах назвали проявлением неонацизма

Стоматолог перечислила последствия откладывания лечения кариеса

Стоматолог Трифонова: затягивание с лечением кариеса грозит разрушением зубов
0
Фото: РИА Новости/Илья Тимин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стоматолог медицинского центра «Столица» Светлана Трифонова перечислила последствия затягивания с лечением кариеса.

В беседе с агентством runews24.ru в понедельник, 20 ноября, специалист подчеркнула, что кариес в зубе развивается постепенно. Сперва он затрагивает только эмаль, а затем проникает в дентин, который находится под ней. Он достаточно мягкий, потому в нем кариес развивается быстро. Особенно стремительно развитие кариеса у детей.

По словам врача, если вовремя не вылечить кариес, в зубе образуется обширное поражение и может даже дойти до того, что он станет полым внутри, у него будут разрушены стенки. Этот зуб может не подлежать восстановлению даже с хорошей пломбой. Специалист может предложить восстановление керамической реставрацией, но это будут уже другие деньги.

Помимо этого, врач предупредила, что запущенный кариес может дойти до пульпы, то есть до нерва зуба. Воспаление там может протекать как бессимптомно, так и болезненно. В этом случае приходится лечить каналы. После такого восстановления зуб уже не восстановить пломбой. В 90% случаев понадобится ставить керамическую колонку или вкладку.

Врач настоятельно порекомендовала при боли в зубе обращаться к врачу, а не пытаться спастись обезболивающим. В зубе может оказаться киста. Если зуб начал болеть, а потом прошел, ухудшение ситуации всё равно продолжается, только незаметно для человека. Привести это может к отеку щеки, сильным болям, от которых не спасает обезболивающее, выходу гноя через десну и распространению гноя в кости.

Сам себе стоматолог: чем опасны наборы для домашнего пломбирования
Среди возможных последствий — анафилактический шок и потеря зуба

16 ноября стоматолог Елена Дунаева в беседе с Life.ru рассказала, что воспаление зуба способно принять хроническую форму. При таком варианте осложнениями станут увеличение лимфоузлов, хронический гайморит и поражение кости челюсти, отмечает телеканал «360».

В октябре главный врач сети стоматологических клиник «Эстет» Сабит Алиев также рассказал об опасных последствиях отказа лечить кариес. По его словам, в частности, отказ от лечения кариеса может привести к проблемам с желудком, пишет сайт kp.ru.

В сентябре врач-стоматолог, к.м.н. Люция Розакова в беседе с RT предупредила, что сладкие продукты оказывают разрушающее действие на эмаль зубов. Наиболее пагубное влияние оказывают чай с сахаром, соки, компоты и газировки. Она подчеркнула, что даже один глоток сладкого напитка запускает процесс выделения кислоты бактериями зубного налета и, как следствие, запускает процесс образования кариеса, отмечает телеканал «Звезда».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023