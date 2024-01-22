Стоматолог рассказал о симптомах пульпита

Врач стоматолог-терапевт Наталья Кадькалова 22 января рассказала, при какой боли лечение нельзя откладывать.

В интервью радио Sputnik она отметила, что зубная боль, которая возникает от холодного, может говорить о поражении твердой ткани зуба или о трещинах на эмали. Кратковременные неприятные ощущения в одном зубе от холодной или горячей еды чаще всего бывают вызваны глубоким кариесом. При этих симптомах не требуется незамедлительное посещение врача.

Однако, как указала врач, бывают ситуации, когда тянуть с посещением стоматолога не следует. Например, если при термическом воздействии или во время сна в зубе возникает острая, резкая боль и она не проходит в течение 30 секунд. Это может быть симптомом пульпита, воспаления сосудисто-нервного пучка зуба.

«Если терпеть и не лечиться, то инфекция уйдет за пределы зуба и возникнет флюс. Боль при надкусывании говорит об инфекции и воспалительном процессе уже за пределами зуба», — сказала Кадькалова.

По ее словам, регулярные профилактические осмотры снижают риск появления сильной зубной боли и больших затрат на лечение.

Ранее, 15 декабря, врач-стоматолог Алексей Антипенко рассказал, что самый серьезный вред зубной эмали наносят сладкие и кислые продукты. Но сразу после употребления такой пищи нельзя чистить зубы. Он порекомендовал людям, которые очень любят сладкое и не могут от него отказаться, не употреблять такие продукты хотя бы на постоянной основе.