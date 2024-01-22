Постпред КНР при ООН призвал к скорейшему возобновлению переговоров по Украине

Переговоры по украинскому урегулированию должны быть возобновлены как можно скорее. К этому призвал в понедельник, 22 января, постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций (ООН) Чжан Цзюнь на созванном Россией заседании Совета Безопасности ООН по западным поставкам оружия Украине.

«Переговоры должны быть возобновлены как можно скорее. Победителей в конфликте <…> нет. Мир не может быть достигнут отправкой вооружений на поле боя», — сказал Чжан на заседании, трансляция которого ведется на YouTube-канале международной организации.

По его словам, дальнейшие бои повлекут за собой лишь большее число жертв среди гражданского населения.

«Нельзя отрекаться от дипломатических усилий при любых обстоятельствах. Мы призываем к оперативному запуску контактов и возобновлению переговоров <…>. Международное сообщество и ООН должны создать благоприятные условия для этого, тогда как другие стороны должны воздержаться от любых неконструктивных действий», — отметил постпред Китая при ООН.

На этом же заседании министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что продолжающаяся поддержка Западом киевского режима является ключевым фактором, препятствующим дипломатическому решению конфликта на Украине. Он отметил, что, несмотря на полный провал Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя, западные покровители Киева продолжают маниакально подталкивать его к продолжению военного противостояния.

По словам российского министра, это делается под лживыми лозунгами о том, что крах режима президента Украины Владимира Зеленского представляет экзистенциальную угрозу для украинцев, однако в этих утверждениях нет ни доли правды, сообщил глава российского МИДа.

Ранее, 21 января, депутат Европарламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек в беседе с «Известиями» заявил, что «мирная конференция» по Украине, провести которую в 2024 году предложила президент Швейцарии Виола Амхерд, не принесет никаких результатов, если туда не пригласят Россию. Кроме того, по словам политика, насколько успешной станет конференция, будет зависеть от того, удастся ли Швейцарии и другим организаторам привлечь к участию в ней неевропейские страны, например Южную Африку, Бразилию, Индию, Азербайджан, Китай. Получится ли сделать это — сложный вопрос, подчеркнул Бек.

О желании Швейцарии провести в этом году «мирную конференцию» по Украине 20 января заявила Амхерд в интервью газете Schweiz am Wochenende. При этом она считает, что Россия вряд ли будет участвовать в этом саммите, и сомневается в возможности достигнуть на встрече больших результатов.

При этом ранее, 14 января, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис указывал на то, что западные страны «должны тем или иным способом» найти путь к включению России в процесс урегулирования конфликта на Украине. По его словам, мира не будет, если Россия не сможет сказать свое слово.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.