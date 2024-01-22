В Театре имени Моссовета рассказали о состоянии актрисы Валентины Талызиной

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина проходит профилактическое обследование в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Театра имени Моссовета в понедельник, 22 января.

«Ничего не случилось. Она находится в больнице на профилактике. Это происходит каждый год, так что всё в порядке», — сказали в театре агентству городских новостей «Москва».

Дочь артистки Ксения Хаирова также отметила, что с ее матерью всё в порядке.

Сама Талызина подтвердила госпитализацию.

«Госпитализировали, у меня болезнь называется «бронхиолит», — рассказала она телеканалу «Звезда».

Ранее в этот день «Известия» писали, что Талызина госпитализирована в Москве.

Актрису доставила в одну из московских больниц бригада скорой помощи. Сообщалось, что врачи выявили у актрисы проблемы с легкими.

Бронхиолит — это острое или заболевание воспалительного характера, которое затрагивает нижние отделы дыхательной системы. При этом может наблюдаться частичная или полная непроходимость мелких бронхов и бронхиол.

Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1954 году поступила в ГИТИС (мастерская Николая Петрова). После его окончания в 1958 году и по нынешний день служит в Театре имени Моссовета. За долгие годы творческой деятельности актриса снялась в более чем 100 фильмах и телесериалах, среди известнейших работ — «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975), «Достоевский» (2011), «Екатерина» (2014), «Кухня» (2016).