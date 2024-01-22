Актриса Валентина Талызина была госпитализирована с коронавирусом в Москве
Актриса Валентина Талызина была госпитализирована с коронавирусом в Москве. Об этом 22 января сообщил источник «Известий».
«Талызину доставила в одну из московских больниц бригада скорой помощи. Врачи выявили у актрисы проблемы с легкими. Тест на ковид дал положительный результат», — сообщил собеседник.
Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1954 году поступила в ГИТИС (мастерская Николая Петрова). После его окончания в 1958 году и по нынешний день служит в Театре имени Моссовета. За долгие годы творческой деятельности актриса снялась в более чем в 100 фильмах и телесериалах, среди известнейших работ — «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975), «Достоевский» (2011), «Екатерина» (2014), «Кухня» (2016).
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