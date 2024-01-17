Народного артиста РФ Евгения Герчакова госпитализировали в Москве

В Москве госпитализировали народного артиста РФ Евгения Герчакова. Как рассказал сам актер в беседе с ТАСС во вторник, 16 января, госпитализация потребовалась из-за его проблем с давлением.

«Спасибо, это правда. Очень высокое давление», — прокомментировал 74-летний артист свою госпитализацию. Он отметил, что чувствует себя лучше, пишет НСН.

Евгений Герчаков родился в Находке 31 июля 1949 года. Окончил факультет актеров театра музыкальной комедии Государственного музыкального училища имени Гнесиных (сейчас — Музыкальное училище имени Гнесиных Российской академии музыки имени Гнесиных). В 1972–1982 годах был актером Центрального театра Советской армии (сейчас — Центральный академический театр Российской армии). В 1982–1992 годах служил в Московском театре «Эрмитаж», а с конца 1990-х годов играет в «Театре Луны», уточняет сайт kp.ru.

На большом экране Герчаков воплотил образ директора оркестра в комедии «Ширли-мырли», Антонеску в сериале «Петр Лещенко. Всё, что было», Николая Петровича в комедии «Бабушка легкого поведения» и другие, пишет Pravda.Ru.

Также он снимался в сериалах «Графиня де Монсоро», «Журов», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Папины дочки. Суперневесты», уточняет Life.ru. Еще одна из наиболее известных киноработ Герчакова — роль Барана в музыкальном фильме-сказке «Мама», отмечает телеканал «360».

10 января в Москве госпитализировали народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Ольгу Яковлеву. С 2004 года Яковлева стала актрисой труппы МХТ им. Чехова. Она снялась в таких фильмах, как «Таня», «Всего несколько слов в честь господина де Мольера», «За всё в ответе», «Бешеное золото», «Отклонение — ноль» и других, отмечает РИАМО.

28 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге госпитализировали народного артиста РСФСР Михаила Боярского. У актера случился сердечный приступ. Медики оценили состояние звезды отечественного театра и кино как средней тяжести, отмечает ИА «Регнум».