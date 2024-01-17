Реклама
Прямой эфир
Экономика
В РФ улучшилось покрытие сотовой связью
Мир
В США заявили о снижении Израилем интенсивности боев в Газе
Мир
Посольство РФ в США просит запретить пикеты у российских консульств во время выборов
Мир
Польша ужесточила правила призыва в случае мобилизации и войны
Мир
Ирак направил жалобу в СБ ООН после ударов Ирана по Эрбилю
Мир
В США на выборах президента РФ откроют три участка для голосования
Мир
В Давосе призвали к дипломатическому завершению украинского конфликта
Общество
Путин посоветовал властям РФ воспринимать критику граждан конструктивно
Армия
Артиллерия ВС РФ поразила 10 боевиков и бронемашину ВСУ в зоне СВО
Мир
Германия потратит €7 млрд на военные поставки Украине в 2024 году
Мир
Посол РФ назвал «меморандумом из обещаний» соглашение Лондона и Киева
Общество
СК возбудил дело после нападений подростков на прохожих в Белгороде
Мир
Генсек НАТО заявил об истощающем характере украинского конфликта
Общество
Снижение в РФ заболеваемости гриппом А прогнозируется через три недели
Мир
Хуситы подтвердили удар по сухогрузу у берегов Йемена

Народного артиста РФ Евгения Герчакова госпитализировали в Москве

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве госпитализировали народного артиста РФ Евгения Герчакова. Как рассказал сам актер в беседе с ТАСС во вторник, 16 января, госпитализация потребовалась из-за его проблем с давлением.

«Спасибо, это правда. Очень высокое давление», — прокомментировал 74-летний артист свою госпитализацию. Он отметил, что чувствует себя лучше, пишет НСН.

Евгений Герчаков родился в Находке 31 июля 1949 года. Окончил факультет актеров театра музыкальной комедии Государственного музыкального училища имени Гнесиных (сейчас — Музыкальное училище имени Гнесиных Российской академии музыки имени Гнесиных). В 1972–1982 годах был актером Центрального театра Советской армии (сейчас — Центральный академический театр Российской армии). В 1982–1992 годах служил в Московском театре «Эрмитаж», а с конца 1990-х годов играет в «Театре Луны», уточняет сайт kp.ru.

На большом экране Герчаков воплотил образ директора оркестра в комедии «Ширли-мырли», Антонеску в сериале «Петр Лещенко. Всё, что было», Николая Петровича в комедии «Бабушка легкого поведения» и другие, пишет Pravda.Ru.

Также он снимался в сериалах «Графиня де Монсоро», «Журов», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Папины дочки. Суперневесты», уточняет Life.ru. Еще одна из наиболее известных киноработ Герчакова — роль Барана в музыкальном фильме-сказке «Мама», отмечает телеканал «360».

«Медвежья» заслуга: какие сериалы взяли главную телепремию
И чем интересны результаты «Эмми-2023»

10 января в Москве госпитализировали народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Ольгу Яковлеву. С 2004 года Яковлева стала актрисой труппы МХТ им. Чехова. Она снялась в таких фильмах, как «Таня», «Всего несколько слов в честь господина де Мольера», «За всё в ответе», «Бешеное золото», «Отклонение — ноль» и других, отмечает РИАМО.

28 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге госпитализировали народного артиста РСФСР Михаила Боярского. У актера случился сердечный приступ. Медики оценили состояние звезды отечественного театра и кино как средней тяжести, отмечает ИА «Регнум».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024