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СМИ сообщили о госпитализации Михаила Боярского в Санкт-Петербурге

Театр имени Ленсовета: Боярский проходит плановое обследование
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Фото: ТАСС/пресс-служба телеканала «Россия»
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Народный артист РСФСР Михаил Боярский находится в больнице Санкт-Петербурга, где проходит плановое обследование. Об этом 28 декабря сообщили в Театре имени Ленсовета.

«Это плановое обследование. Он уже сегодня будет дома», — цитирует представителя театра ТАСС.

При этом, по данным Telegram-канала «112», актер был экстренно госпитализирован после того, как ему стало плохо с сердцем. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

В свою очередь, жена Боярского актриса Лариса Луппиан, приехавшая вместе с ним в медицинское учреждение, сообщила, что привезла мужа на плановое обследование.

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Совсем недавно Михаил Боярский выписался из больницы после проблем с сердцем. 28 ноября сын артиста Сергей Боярский сообщил «Известиям», что его 73-летний отец был госпитализирован с инфарктом. Тогда же стало известно, что после госпитализации пациенту была проведена комплексная интенсивная терапия. Состояние Боярского оценивалось как средней степени тяжести, но с положительной динамикой.

4 декабря жена Боярского сообщила «Известиям», что с ним всё хорошо и актер выписывается из больницы. Позже, при выписке, на вопрос журналиста о самочувствии уже сам Боярский ответил, что чувствует себя замечательно.

Михаил Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде. В 1972 году окончил актерское отделение факультета драматического искусства Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.

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