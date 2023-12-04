Актера Михаила Боярского выписали из больницы. Об этом 4 декабря сообщил с места корреспондент «Известий».

На вопрос журналиста о самочувствии Боярский ответил, что чувствует себя замечательно.

Ранее в этот день супруга артиста Лариса Луппиан сообщила «Известиям», что с ним всё хорошо и что он выписывается из больницы.

28 ноября сын Боярского сообщил «Известиям», что 73-летнего артиста госпитализировали с инфарктом. Тогда же стало известно, что после госпитализации ему была проведена комплексная интенсивная терапия. Состояние Боярского оценивалось как средней степени тяжести, но с положительной динамикой.

Михаил Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде. В 1972 году окончил актерское отделение факультета драматического искусства Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.