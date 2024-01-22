Бастрыкин поручил провести проверку после гибели кота Твикса

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным на железной дороге в Кирове после гибели кота Твикса. Об этом ведомство сообщило 22 января на своем сайте.

«11 января 2024 года проводница выбросила из поезда дальнего следования кота на улицу в сильный мороз во время стоянки состава в Кирове. Позже домашнее животное было обнаружено мертвым», — напомнили в ведомстве.

Там уточнили, что в поезде кот находился легально, на него была оформлена багажная квитанция, и он ехал в вагоне, где разрешен провоз животных. Хозяева кота после инцидента обратились в правоохранительные органы, однако им было отказано в возбуждении уголовного дела.

Провести проверку по факту произошедшего и представить доклад поручено исполняющему обязанности руководителя центрального межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СКР Александру Перепелицыну.

Кот Твикс пропал 11 января после того, как проводница выкинула его из вагона поезда Екатеринбург – Тихвин на остановке в Кирове. Кот выбрался из переноски, пока его хозяин спал. Проводница не смогла найти владельца питомца и решила, что он беспризорный. Известно, что Твикса везли домой после операции, у него были все документы и билет.

После просьбы хозяина кота Эдгара Гайфуллина Твикса искал почти весь Киров. 20 января труп кота нашли неподалеку от железнодорожных путей, а потом привезли владельцам, которые подтвердили, что это действительно Твикс.

19 января юрист Александр Хаминский предположил в разговоре с «Известиями», что проводницу могут привлечь по статье об умышленном повреждении или уничтожении чужого имущества (ст. 167 УК РФ). Если в поступке проводницы был умысел, дело могут переквалифицировать в «Самоуправство» (ст. 330 УК РФ).

Позднее, 22 января, губернатор Кировской области Александр Соколов поблагодарил волонтеров, которые искали кота Твикса. По его словам, каждый из них помог сохранить веру в добро и человечность.