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Бастрыкин поручил провести проверку после гибели кота Твикса

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным на железной дороге в Кирове после гибели кота Твикса. Об этом ведомство сообщило 22 января на своем сайте.

«11 января 2024 года проводница выбросила из поезда дальнего следования кота на улицу в сильный мороз во время стоянки состава в Кирове. Позже домашнее животное было обнаружено мертвым», — напомнили в ведомстве.

Там уточнили, что в поезде кот находился легально, на него была оформлена багажная квитанция, и он ехал в вагоне, где разрешен провоз животных. Хозяева кота после инцидента обратились в правоохранительные органы, однако им было отказано в возбуждении уголовного дела.

Провести проверку по факту произошедшего и представить доклад поручено исполняющему обязанности руководителя центрального межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СКР Александру Перепелицыну.

Что известно о гибели кота Твикса. Главное

Кот Твикс пропал 11 января после того, как проводница выкинула его из вагона поезда Екатеринбург – Тихвин на остановке в Кирове. Кот выбрался из переноски, пока его хозяин спал. Проводница не смогла найти владельца питомца и решила, что он беспризорный. Известно, что Твикса везли домой после операции, у него были все документы и билет.

После просьбы хозяина кота Эдгара Гайфуллина Твикса искал почти весь Киров. 20 января труп кота нашли неподалеку от железнодорожных путей, а потом привезли владельцам, которые подтвердили, что это действительно Твикс.

19 января юрист Александр Хаминский предположил в разговоре с «Известиями», что проводницу могут привлечь по статье об умышленном повреждении или уничтожении чужого имущества (ст. 167 УК РФ). Если в поступке проводницы был умысел, дело могут переквалифицировать в «Самоуправство» (ст. 330 УК РФ).

Позднее, 22 января, губернатор Кировской области Александр Соколов поблагодарил волонтеров, которые искали кота Твикса. По его словам, каждый из них помог сохранить веру в добро и человечность.

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