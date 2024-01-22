Беженка с Украины предстала перед судом в Германии за убийство хозяина квартиры, из которой не хотела съезжать. Об этом 22 января сообщила газета Bild.

По данным журналистов, после начала спецоперации 52-летняя экономист Елена К. бежала к сестре, однако затем пришла с чемоданами к 54-летнему IT-специалисту Юргену Ф. в баварском городе Дахау.

Отмечается, что они познакомились 15 лет назад на портале онлайн-знакомств и первоначально состояли в сексуальных отношениях. С 2013 года Юрген отдалился от Елены, но они остались друзьями. По этой причине знакомый временно согласился приютить беженку и предоставил ей комнату.

Спустя время женщина отказалась съезжать и осталась почти на год, уточняет издание. При этом, согласно обвинительному заключению, она «доминировала над хозяином квартиры, вела себя как хозяйка дома и оказывала сильное давление», чтобы он зарегистрировал ее там.

В частности, конфликты между ними обострились в августе 2022 года, когда немец вступил в новые отношения. По данным Bild, украинка отказывалась съехать, поэтому на фоне опасений ее возможной агрессии Юрген с его детьми спали на диване.

В феврале 2023 года во время ссоры в присутствии семьи Юргена Елена схватила 16-сантиметровый кухонный нож и смертельно ранила им мужчину, нанеся ему несколько ударов. В результате он скончался на месте от кровопотери.

По данному факту прокуратура предъявила беженке обвинение в умышленном убийстве без отягчающих обстоятельств. В четверг, 18 января 2023 года, украинка предстала перед судом в Мюнхене. При этом отмечается, что женщину могут признать виновной в убийстве из низменных побуждений. Следующее судебное заседание состоится 26 января.

Ранее, 23 декабря 2023 года, шеф-корреспондент журнала Focus Ульрих Райц заявил, что возвращение Украине граждан призывного возраста будет отвечать интересам Германии. По его словам, в ФРГ работает меньше украинцев, чем в других странах, так как они пользуются пособиями. По этой причине он призвал власти страны переосмыслить свою политику в отношении беженцев.

До этого, 10 декабря, в Германии более тысячи немцев вышли на протест против размещения беженцев в больнице Висмут. Также сообщалось об автопробеге против строительства центра, в котором должны быть размещены беженцы. Тогда же лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц призвал украинских беженцев идти работать.

Страны Запада начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов ЛДНР со стороны Украины.