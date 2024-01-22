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Ученый оценил вероятность магнитной бури 23 января

Ученый Язев: пока прогноз о магнитной буре 23 января не оправдывается
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images
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Магнитной бури, которая ожидается 23 января, может и не быть. Пока что прогноз не оправдывается и магнитная возмущенность остается на очень низком уровне, заявил 22 января в разговоре с «Известиями» профессор Иркутского государственного университета, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев.

Он отметил, что с 13 по 20 января на солнечном диске наблюдалось немало пятен, но вспышек практически не было — только несколько слабых вспышек класса С, на которые гелиофизики обычно не обращают внимания. Но ситуация понемногу начала меняться вечером в субботу — вспышек стало больше, хотя они по-прежнему слабые.

«Но и слабые вспышки иногда сопровождаются выбросами коронального вещества, которые в случае попадания в Землю могут вызвать магнитную бурю. Согласно опубликованному прогнозу, слабая магнитная буря может произойти (замечу, что может и не произойти, если выброс пройдет мимо) 23 января. Пока что прогноз не оправдывается, и магнитная возмущенность остается на очень низком уровне, как это было в предыдущие дни», — заявил Язев.

Также он подчеркнул, что преувеличивать значение слабых магнитных бурь не стоит — подавляющее большинство людей их даже не замечает.

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О том, что новая магнитная буря накроет Землю во вторник, 23 января, сообщили ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

4 января сообщалось, что на Солнце зафиксировали сильнейшую вспышку действующего солнечного цикла. Эксперты сообщают, что вспышка произошла в новогоднюю ночь, однако она будет маркирована 2023 годом, поскольку мировые каталоги ведутся по всемирному времени. По мнению ученых, взрыв произошел из-за накопления магнитной и электроэнергии в короне Солнца в результате движения солнечных пятен.

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