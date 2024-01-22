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Новая магнитная буря накроет Землю 23 января

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Фото: Global Look Press/Erik Reis - IKOstudio
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Новая магнитная буря накроет Землю во вторник, 23 января. Об этом в воскресенье, 21 января, говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

По словам ученых, пик магнитной бури прогнозируется к 06:00 мск. Затем еще несколько часов будут сохраняться геомагнитные возмущения. После этого магнитный фон нормализуется, отмечает телеканал «360».

Отмечается, что ожидающаяся магнитная буря будет уровня G1, то есть слабой. Максимальный уровень обозначается как G5, уточняет сайт kp.ru. Специалисты предупреждают, что даже в случае слабой бури метеочувствительные люди могут испытать головную боль, перепады давления или учащенное сердцебиение, пишет Life.ru.

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4 января сообщалось, что на Солнце зафиксировали сильнейшую вспышку действующего солнечного цикла. Эксперты сообщают, что вспышка произошла в новогоднюю ночь, однако она будет маркирована 2023 годом, поскольку мировые каталоги ведутся по всемирному времени. По мнению ученых, взрыв произошел из-за накопления магнитной и электроэнергии в короне Солнца в результате движения солнечных пятен, отмечает телеканал «Звезда».

15 декабря врач-терапевт, гастроэнтеролог, к.м.н. Константин Спахов рассказал, как метеозависимым людям улучшить свое самочувствие во время магнитной бури. По его словам, в такие периоды большое значение имеет хороший и достаточный сон. Кроме того, очень хороша и полезна релаксация — аутотренинг, медитация, легкая расслабляющая гимнастика, прогулки на природе, пишет RT.

14 декабря ученые фиксировали самую мощную вспышку на солнце за последние шесть лет. Последний раз подобная по силе активность наблюдалась в 2017 году, уточняет НСН.

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