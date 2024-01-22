СМИ сообщили о самом низком уровне поддержки Киева в Италии за два года
Поддержка военной помощи Украине итальянцами достигла самого низкого уровня за два года. Об этом 22 января сообщила газета La Repubblica со ссылкой на опросы.
Так, продолжение военной помощи Украине поддерживает 42% населения страны. При этом, по данным издания, этот же показатель весной 2022 года превышал 50%. Как отмечается, самый высокий уровень поддержки помощи Киеву в 56% — среди избирателей Демократической партии, находящейся в оппозиции к действующей власти.
Среди электората правящей коалиции, состоящей из партий «Братья Италии», «Вперед, Италия», «Лига» поддержка оружейных поставок составляет 50%, 45% и 48% соответственно.
Ранее, 17 января, президент Польши Анджей Дуда заявил, что существующая на Западе усталость от украинского конфликта стала чрезвычайно опасным явлением, с которым необходимо бороться. Он также призвал продолжать оказывать поддержку Украине.
До этого, 10 января, газета The New York Times сообщила, что по мере того, как поддержка Украины со стороны США ослабевает, растет разобщенность между европейскими странами в попытках ее восполнить. Издание заметило, что в государствах решимость оказать военную помощь Киеву ослабевает, демонстрируются растущие усталость и финансовые трудности.
26 декабря научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов также отметил, что усталость в отношении конфликта на Украине на Западе становится всё более явной. По его словам, это видно по комментариям в западных СМИ и отдельным заявлениям политиков.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.