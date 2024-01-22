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Медведев назвал пропагандистским ходом новый указ Зеленского

Медведев: новый указ Зеленского — пропагандистский ход, вызванный провалом ВСУ
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Фото: ТАСС/Екатерина Штукина
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Новый указ президента Украины Владимира Зеленского «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации» — незатейливый пропагандистский ход, вызванный провалом ВСУ на фронте. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 22 января.

«<...> он (президент Украины Владимир Зеленский. — Ред.) подписал указ о территориальных претензиях к России на земли, «исторически заселенные украинцами». Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы — это русские, а Малороссия — это часть России. А главному «украинцу» пора завязывать. Так он скоро Канаду присоединит», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

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Ранее в этот же день Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Документ опубликован на сайте его офиса. Президент поручил правительству Украины разработать совместно с международными экспертами, представителями Всемирного конгресса украинцев, учеными и общественностью план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в России.

Тогда же стало известно, что Зеленский предложит раде принять законопроект о множественном гражданстве, который даст возможность предоставлять украинское гражданство этническим украинцам, за исключением граждан России, и иностранным наемникам. Аналогичное право будет предоставлено и иностранным наемникам, которые служат на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом украинский лидер заявил в видеообращении.

8 января бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украину в ходе конфликта с Россией ждет потеря территорий из-за невозможности противостоять армии в связи с катастрофической нехваткой боеприпасов. По данным украинских военных, некоторым подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже пришлось снизить скорострельность на 90% по сравнению с летом.

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