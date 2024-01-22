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Царев назвал цель сбора в Белом доме компромата на Зеленского

Царев: США хотят переложить ответственность за поражение с Байдена на Зеленского
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Фото: Global Look Press/Consolidated News Photos/Yuri Gripas
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Белый дом собрал компромат на президента Украины Владимира Зеленского в целях переложить на него весь негатив за поражение страны в конфликте с Россией. Об этом 22 января заявил в разговоре с «Известиями» бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«Зеленскому предлагают два пути. Первый: сейчас он должен поставить людей США на все посты, фактически уйти от власти, взять на себя весь негатив в связи с поражением [Украины в] СВО. Негатив должен заработать не [президент США Джо] Байден, его должен взять на себя Зеленский», — отметил Царев.

Он пояснил, что в этом случае президент Украины должен будет не просто согласиться на предложенные Белым домом кандидатуры, но и выступить с призывом остановить боевые действия и благодарностью за американскую поддержку. В свою очередь, Байден сможет принять ее без общественного порицания, добавил бывший депутат.

Второй путь для Зеленского заключается в решении отказаться выполнять американские требования по кадровым перестановкам, полагает Царев. По его прогнозу, тогда Зеленскому, наоборот, придется убрать с ключевых постов всех связанных с США людей и усиливать диктатуру.

Какой из этих вариантов выберет украинский лидер, можно будет увидеть в ближайшее время, заключил политик.

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О том, что у США есть разрушительный для Зеленского и его окружения компромат, ранее в этот день заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. По данным ведомства, в Вашингтоне под различными предлогами потребовали убрать с руководящих государственных постов тех, кто утратил доверие Бело­го дома. В противном случае США разгласят полученные данные о коррупции.

До этого, 11 января, бывший нардеп Украины Андрей Деркач рассказал, что администрация президента США Джо Байдена умышленно сдерживает антикоррупционные расследования на Украине и покрывает всех замешанных в ней украинских политиков. В том числе речь идет об экс-президенте страны Петре Порошенко и его офисе. Руководители спецслужб Украины не скрывают, что они проводят политические убийства и террористические акты за внебюджетные средства.

8 декабря 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не готов и не может принять Украину в сообщество по нескольким причинам, но самая главная из них — это то, что она является одной из самых коррумпированных стран мира.

В октябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Украина является «оазисом коррупции», а ее президент в настоящее время находится в достаточно сложном положении и начинает надоедать Западу.

Случаи коррупции на Украине активно освещаются в СМИ с начала украинского конфликта в феврале 2022 года. Несмотря на заявление Зеленского в начале ноября 2022 года об отсутствии мошенничества должностных лиц в стране, аналогичные ситуации повторяются.

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