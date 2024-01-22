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В СВР заявили об имеющемся у США разрушительном для Зеленского компромате

Нарышкин: имеющийся у США компромат может уничтожить Зеленского как президента
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Фото: TASS/Zuma
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У США есть разрушительный для президента Украины Владимира Зеленского и его окружения компромат. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин 22 января.

В США под различными предлогами потребовали убрать с руководящих государственных постов тех, кто утратил доверие Бело­го дома, а именно десятки ук­раинских чиновников из команды Зеленского. Его убедили, что в противном случае Вашингтон разгласит данные о коррупции в отношении представителей его окружения. Уточняется, что речь идет о целых «коррупционных досье».

«В ходе визита Владимира Зеленского в США в декабре 2023 года до него были доведены настоятельные рекомендации по кадровым перестановкам в органах исполнительной власти Украины», — указано в сообщении пресс-бюро СВР.

Так, в связи с этим на пост премьер-министра рекомендуют назначить посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, на должность министра финансов предлагается заместитель ру­ководителя минфина Александр Кава, а на должность министра экономики рекомендуется нынешний заместитель главы этого ведомства Тарас Качка.

По словам Нарышкина, Зеленский осознает, что этот компромат способен уничтожить его как президента. В этих усло­виях он будет «и дальше плясать под дудку своих американских хозяев», подчеркнули в СВР.

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В январе бывший нардеп Украины Андрей Деркач рассказал, что администрация президента США Джо Байдена умышленно сдерживает антикоррупционные расследования на Украине и покрывает всех замешанных в ней украинских политиков. В том числе речь идет об экс-президенте страны Петре Порошенко и его офисе. Руководители спецслужб Украины не скрывают, что они проводят политические убийства и террористические акты за внебюджетные средства.

Ранее, 8 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не готов и не может принять Украину в сообщество по нескольким причинам, но самая главная из них — это то, что она является одной из самых коррумпированных стран мира.

31 октября прошлого года бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что единственные события, происходящие сейчас внутри Украины, ― это коррупция и криминал.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в октябре отметил, что Украина является «оазисом коррупции», а ее президент в настоящее время находится в достаточно сложном положении и начинает надоедать Западу.

Случаи коррупции на Украине активно освещаются в СМИ с начала украинского конфликта в феврале 2022 года. Несмотря на заявление Зеленского в начале ноября 2022 года об отсутствии мошенничества должностных лиц в стране, аналогичные ситуации повторяются.

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