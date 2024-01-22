Реклама
Прямой эфир
Политика
Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в его поддержку для регистрации на выборах
Политика
В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
Общество
Песков заявил об оказании необходимой помощи пострадавшим при ударе по Донецку
Мир
Немецкий политолог назвал правительство Зеленского марионеточным
Армия
Российская система ПВО сбила украинский самолет Су-25 в Харьковской области
Мир
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН
Экономика
Сбер тестирует новый алгоритм взаимодействия с потенциальными жертвами мошенников
Мир
WSJ сообщила о разработке ЕС нового плана помощи Украине на сумму более €20 млрд
Мир
ЕС намерен добиться последствий для Израиля за отказ от мирного плана по Газе
Общество
В Донецке приспустили флаги в день траура после обстрела рынка
Общество
Посол РФ в Афганистане подтвердил гибель супругов в авиакатастрофе
Общество
Москвичей ожидает сильная гололедица к концу недели
Общество
На юге Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за прохождения циклона
Спорт
Вратаря «Торонто» Самсонова признали первой звездой матча НХЛ
Происшествия
ФСБ и МВД выявили и пресекли канал сбыта наркотиков в Енакиево в ДНР

В России произошло 343 ДТП за прошедшие выходные

0
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За прошедшие выходные на российских дорогах произошло 343 ДТП, в которых погибли 50 человек и 453 получили травмы. Об этом 22 января «Известиям» сообщили в Госавтоинспекции МВД России.

С участием несовершеннолетних зафиксировано 45 ДТП, двое детей-пассажиров погибли, еще 50 получили травмы различной степени тяжести.

Оба ДТП, в которых погибли дети, произошли 20 января. В Краснодарском крае водитель легковой машины в запрещенном месте выехал на встречную полосу, где столкнулся другой легковушкой под управлением женщины, которая следовала в попутном направлении и поворачивала налево на нерегулируемом перекрестке. Во втором автомобиле погиб двухмесячный мальчик, который перевозился на заднем сиденье на руках у бабушки.

В Московской области 19-летний водитель грузовой «Газели» уснул за рулем и врезался в два грузовика, которые стояли на обочине в нарушение ПДД. В результате ДТП погиб 13-летний пассажир «Газели», который не был пристегнут.

Кроме того, в регионах страны продолжаются временные перекрытия автодорог в связи с неблагоприятными погодными условиями. Так, в Татарстане из-за сильной метели, порывистого ветра и ограничения видимости перекрывалось движение на участках федеральной автодороги «Восток», в Оренбургской области по тем же причинам — трассы «Урал» при подъезде к столице региона. В Удмуртии вводились ограничения для движения грузового транспорта и автобусов на трассе «Волга» при подъезде к Ижевску.

«Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам в случае неблагоприятного прогноза погоды воздержаться от поездок на дальние расстояния до улучшения дорожной обстановки, а в городских условиях — использовать общественный транспорт. Госавтоинспекция обращает внимание водителей на необходимость строгого соблюдения правил дорожного движения. Быть предельно внимательными и осторожными на дороге, а также при подъезде к наземным пешеходным переходам — особенно сейчас, в условиях зимней непогоды, плохой видимости из-за осадков в виде метели, снега, скользкой дороги и возможной гололедицы по причине разницы дневных и ночных температур», — заявил «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Кресельная защита: в России выросло число ДТП с детьми
Сколько стоит безопасность ребенка в машине

В Москве за 2023 год сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности 11 тыс. водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения и 12 тыс. — за отказ от прохождения освидетельствования, сообщалось ранее в январе.

Также в прошлом году в Москве было возбуждено 595 уголовных дел по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). По данным прокуратуры, по сравнению с 2022 годом количество таких уголовных дел снизилось на 12%.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024