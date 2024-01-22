В России произошло 343 ДТП за прошедшие выходные

За прошедшие выходные на российских дорогах произошло 343 ДТП, в которых погибли 50 человек и 453 получили травмы. Об этом 22 января «Известиям» сообщили в Госавтоинспекции МВД России.

С участием несовершеннолетних зафиксировано 45 ДТП, двое детей-пассажиров погибли, еще 50 получили травмы различной степени тяжести.

Оба ДТП, в которых погибли дети, произошли 20 января. В Краснодарском крае водитель легковой машины в запрещенном месте выехал на встречную полосу, где столкнулся другой легковушкой под управлением женщины, которая следовала в попутном направлении и поворачивала налево на нерегулируемом перекрестке. Во втором автомобиле погиб двухмесячный мальчик, который перевозился на заднем сиденье на руках у бабушки.

В Московской области 19-летний водитель грузовой «Газели» уснул за рулем и врезался в два грузовика, которые стояли на обочине в нарушение ПДД. В результате ДТП погиб 13-летний пассажир «Газели», который не был пристегнут.

Кроме того, в регионах страны продолжаются временные перекрытия автодорог в связи с неблагоприятными погодными условиями. Так, в Татарстане из-за сильной метели, порывистого ветра и ограничения видимости перекрывалось движение на участках федеральной автодороги «Восток», в Оренбургской области по тем же причинам — трассы «Урал» при подъезде к столице региона. В Удмуртии вводились ограничения для движения грузового транспорта и автобусов на трассе «Волга» при подъезде к Ижевску.

«Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам в случае неблагоприятного прогноза погоды воздержаться от поездок на дальние расстояния до улучшения дорожной обстановки, а в городских условиях — использовать общественный транспорт. Госавтоинспекция обращает внимание водителей на необходимость строгого соблюдения правил дорожного движения. Быть предельно внимательными и осторожными на дороге, а также при подъезде к наземным пешеходным переходам — особенно сейчас, в условиях зимней непогоды, плохой видимости из-за осадков в виде метели, снега, скользкой дороги и возможной гололедицы по причине разницы дневных и ночных температур», — заявил «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

В Москве за 2023 год сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности 11 тыс. водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения и 12 тыс. — за отказ от прохождения освидетельствования, сообщалось ранее в январе.

Также в прошлом году в Москве было возбуждено 595 уголовных дел по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). По данным прокуратуры, по сравнению с 2022 годом количество таких уголовных дел снизилось на 12%.