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В Москве за год возбудили 595 уголовных дел за нарушения ПДД

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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За 2023 год в Москве было возбуждено 595 уголовных дел по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Об этом столичная прокуратура сообщила 22 января в своем Telegram-канале.

По данным прокуратуры, по сравнению с 2022 годом количество таких уголовных дел снизилось на 12%. Из них 132 дела возбудили после происшествий, которые закончились смертельным исходом (их количество снизилось на 11,4%).

Количество возбужденных уголовных дел за нарушения ПДД выросло в Юго-Западном и Центральном административных округах столицы (+22,8% и +13,6% соответственно), во всех остальных снизилось.

С января по декабрь прошлого года года в Москве было зарегистрировано 1357 преступлений по ст. 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»), количество таких преступлений снизилось на 15,6% год к году, отметили в прокуратуре. Из них 1193 преступления совершено мужчинами, 64 — женщинами.

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В Москве за 2023 год сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности 11 тыс. водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения и 12 тыс. — за отказ от прохождения освидетельствования.

Ранее в январе стало известно, что власти Прикамья введут вознаграждения в размере 5 тыс. рублей за содействие в выявлении водителей в состоянии опьянения. Платить будут за сообщение о каждом факте управления автомобилем в нетрезвом виде, которое поможет задержать нарушителя.

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