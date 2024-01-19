В Москве за год задержали 11 тыс. пьяных водителей
В Москве за 2023 год сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности 11 тыс. водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения и 12 тыс. — за отказ от прохождения освидетельствования. Об этом 19 января столичная Госавтоинспекция сообщила в своем Telegram-канале.
В отношении 1260 водителей возбудили уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.
Количество ДТП с участием нетрезвых водителей в прошлом году снизилось на 14,6%, а число погибших и пострадавших в таких авариях — на 30% и 19,5% соответственно. Всего в столице было зафиксировано 317 таких ДТП, в которых 42 человека погибли и 400 пострадали.
17 января на российских дорогах произошло 236 ДТП, в которых 35 человек погибли и 303 получили травмы. Об этом «Известиям» сообщили в Госавтоинспекции МВД России. С участием несовершеннолетних зафиксировано 23 аварии, в результате которых один ребенок погиб, еще 22 получили ранения.