В России произошло 236 ДТП за сутки

За прошедшие сутки на российских дорогах произошло 236 ДТП, в которых 35 человек погибли и 303 получили травмы. С участием несовершеннолетних зафиксировано 23 аварии, в результате которых один ребенок погиб, еще 22 получили ранения. Об этом 18 января «Известиям» сообщили в Госавтоинспекции МВД России.

ДТП, в котором погиб ребенок-пассажир, произошло в Калмыкии. На федеральной автодороге «Каспий» водитель грузовика в запрещенном месте выехал на встречку, где столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП погибли водитель легковой машины и его полуторагодовалый сын, который находился на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве и был пристегнут. Еще один пассажир легковушки получил травмы и был направлен на амбулаторное лечение. Причина аварии устанавливается.

«Обращаем внимание водителей на необходимость выбора безопасной модели управления автомобилем в сложных погодных условиях, которые в настоящее время установились на большей части европейской территории страны, в том числе Поволжье и на юге России, призываем автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также отказаться от резких и неоправданных маневров», — рассказал «Известиям» старший инспектор по особым поручениям ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Также в Госавтоинспекции рассказали, что в Амурской области автоинспектор помог вовремя доставить роженицу в больницу. На автодороге «Подъезд к г. Благовещенску» к инспектору ДПС Данилу Звягинцеву обратился гражданин и рассказал, что его супруга в машине рожает. На патрульном автомобиле со включенными проблесковыми маячками женщину доставили в приемное отделение, где врачи оказали пациентке медпомощь и приняли роды. В семье Буравлёвых родился 10-й ребенок — девочка, которую назвали Ангелиной.

«Автоинспекторы всегда готовы прийти на помощь участникам дорожного движения. Сотрудники полиции обучены оказанию первой помощи, патрульные автомобили укомплектованы специализированными укладками с расширенным набором средств для оказания помощи», — заявил полковник полиции Антон Белан.

С 1 по 8 января на российских дорогах было зафиксировано более 70 ДТП, произошедших с участием водителей с признаками опьянения. Об этом 16 января рассказал заместитель главы российской Госавтоинспекции, генерал-майор полиции Олег Понарьин. В Госавтоинспекции отмечают, что по сравнению с прошлыми новогодними каникулами число ДТП с участием автомобилистов с признаками опьянения значительно сократилось.

Госавтоинспекция начала собирать и готовить предложения для изменений в правилах дорожного движения, сообщал 16 января «Коммерсантъ». В МВД отметили, что к «комплексной переработке» правил нужно подходить осторожно, а при написании поправок предстоит «серьезная работа».